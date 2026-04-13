اختتام دوري الإمارات لقفز الحواجز في الشارقة بمشاركة 866 فارساً



الشارقة (وام)

فاز الفارسان عبد الله حميد المهيري وعلي عزيزنيا بجائزة فرسان المستوى الأول في ختام منافسات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز التي جرت فعالياتها بنادي الشارقة للفروسية بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبرعاية لونجين راعي الدوري في نسخته الـ4، وبمساندة مجلس الشارقة الرياضي.

واشتمل لقاء الأسبوع على 12 منافسة من 18 شوطاً لمشاركة جميع فئات فرسان القفز من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات قدموا خلالها 866 استعراضاً في رياضة القفز وتنافس فرسان الإمارات على جوائز مالية بقيمة نصف مليون درهم في الجولة التأهيلية الثالثة والأخيرة بالموسم لبطولة الإمارات لقفز الحواجز، والتي ستقام منافساتها على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية مطلع مايو المقبل.

حضر المنافسات سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية رئيس لجنة قفز الحواجز باتحاد الفروسية وحسام زميت ممثل الاتحاد رئيس قسم قفز الحواجز وتوّج الفائزين الحكم الدولي خليل إبراهيم رئيس لجنة التحكيم.

وسيطر ثلاثة من فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية على المراكز الثلاثة الأولى في أهم منافسات الأسبوع بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ145 سم بمشاركة 40 فارساً نجح فارسان فقط في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ وآثرا اقتسام جائزة المركز الأول وادخار جهد خيليهما للمنافسات القادمة الفارس عبد الله حميد المهيري مع الجواد «كونيج» (15 سنة) وأكمل الجولة الرئيسة في زمن 71.20 ثانية والفارس علي عزيزنيا مع الفرس «كوينتينا 39» (11 سنة) ونال جائزة المركز الثالث زميلهما في النادي الفارس محمد فادي الزبيبي والجواد «شاكونتو بيلو» (12 سنة) نظير إكماله الجولة الرئيسة في زمن 69.22 ثانية برصيد 4 نقاط جزاء والفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم شاركت بصحبة جوادها «كلاسكا دو بيفيور» (14 سنة) من مركز الإمارات للفروسية التي أنهت الجولة الرئيسة في زمن بلغ 70.77 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الرابع.

خصص اليوم الأول من المنافسات لفرسان المستوى الأول بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ140 سم تنافس 52 مشاركاً وأكمل 9 فرسان المرحلتين دون خطأ وحاز الصدارة الفارس محمد ليث عوض مع «أموس دو إس تي» من منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وتنافس 72 مشاركاً في منافسة المرحلتين الخاصة لفئتي الشباب والمستوى الأول على حواجز 130 سم وأكمل 24 فارساً المرحلتين دون خطأ وتصدرهم الفارس موفي عويضة الكربي مع «ماي سيلف» من نادي الشارقة للفروسية وبلغ عددهم 77 مشاركاً من الفئتين في منافسة المرحلتين على حواجز الـ135 سم ونجح 12 منهم في إكمالها دون خطأ وفاز بجائزة المركز الأول الفارس عمرو جمال محمد مع الجواد «زازو زد» من نادي الشارقة أيضاً.

وفي منافسة المرحلتين الخاصة التي صمم مسارها بحواجز الـ120 سم تنافس 19 مشاركاً من فئة الـ(جونيورز) وأكملها 8 فرسان دون خطأ أولهم الفارس الشاب ليث غريب مع الفرس «أليت دو بونتس» من نادي الشارقة للفروسية وأكمل ثنائية من «أليت دو بونتس» في منافسة اليوم الثاني من مرحلتين بمشاركة 20 فارساً نجح 3 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ.

وبالنسبة لفرسان المستوى الثاني تنافس 68 مشاركاً في شوط اليوم الأول من مرحلتين خاصة أكمله 13 مشاركاً دون خطأ، وفازت بجائزة المركز الأول الفارسة صليحة الكتبي مع الجواد «إلتون» من منتجع الفرسان الرياضي وأكملت معه ثنائية بعد فوزها بصدارة منافسة المرحلتين من بين 70 مشاركاً نجح 18 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ.

أما خيول القفز الصغيرة فقد تنافست في 4 أشواط شوطان لعمر 6 سنوات الأول من مرحلتين خاصة بمشارة 25 خيلاً على حواجز الـ120 سم وفاز «أولاندرو» بقيادة الفارس أحمد نزار منصور من مركز الإمارات للفروسية في دبي والمنافسة الثانية لعمر 6 سنوات من مرحلتين وتنافس فيها 26 خيلاً منها 5 دون خطأ وفاز «بريستيج» بقيادة الفارس أرحمه سيف العواني من أكاديمية بوذيب للفروسية.

وتنافست الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات -منها 28 خيلاً- في مرحلتين خاصة على حواجز الـ125 سم نتيجة 11 منهم دون خطأ وفاز بالصدارة «أنديغا في إتش» بقيادة الفارس شادي غريب من نادي الشارقة للفروسية وخطف مركز الصدارة «جالوسي» في منافسة المرحلتين لنفس الفئة العمرية 7 سنوات بقيادة الفارس محمد أحمد العويس من إسطبلات الصافنات.

وفي منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ110 سم تنافس 87 مشاركاً من فئة المبتدئين المتقدمة (3) وأكملها 27 دون خطأ أولهم الفارس جمعة محمد الرميثي مع «أرين زد» من فرسان شرطة أبوظبي وتنافس 83 مشاركاً من نفس الفئة في منافسة المرحلتين وفاز بجائزة المركز الأول الفارس راشد خالد الجنيبي مع «كريسينا» من أكاديمية بوذيب للفروسية.

كما تنافس 31 مشاركاً في منافسة المرحلتين الخاصة لفئة الأشبال على حواجز الـ105 سم وأكملها 10 منهم دون خطأ وفاز الفارس فارس وسيم شمدين مع «شيكا آر بي» من نادي مندرة للفروسية وتجدد التنافس بين 32 منهم في منافسة المرحلتين وأكملها 11 منهم دون خطأ وفاز بجائزة المركز الأول زاهر محمد الزبيبي مع الفرس «سنو وايت» من نادي الشارقة للفروسية.

وفي فئة المبتدئين شارك 80 منهم في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ100 سم وفازت بالصدارة الفارسة لمياء راشد علي مع «لونهيرز بي» من نادي الشارقة للفروسية وفي منافسة المرحلتين على ذات الارتفاع تنافس 81 مشاركاً من المبتدئين وفاز الفارس محمد سعيد السبوسي مع «بيرغراف» من نادي ظبيان للفروسية.