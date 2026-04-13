الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الإعلان عن تفاصيل الموسم الخامس من «دي بي ورلد» للكريكيت

13 ابريل 2026 21:00

 
دبي (وام)

أعلن اليوم، الدوري الدولي «دي بي ورلد» للكريكيت T20، ثاني أكثر بطولات T20 مشاهدة في العالم، انطلاق منافسات الموسم الخامس يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على أن يقام النهائي يوم الأحد 20 ديسمبر 2026 على استاد دبي الدولي.
وتشارك في البطولة 6 فرق تخوض 34 مباراة، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الكريكيت بنظام T20، فيما تختتم المنافسات بإقامة المباراة النهائية في استاد دبي الدولي.
وكانت البطولة قد انتقلت إلى نافذة شهر ديسمبر في الموسم الرابع، بعد إقامة المواسم الثلاثة الأولى خلال الفترة من يناير إلى فبراير، حيث شهد الموسم الرابع نجاحاً كبيراً من حيث نسب المشاهدة الجماهيرية والتلفزيونية. كما أُقيمت المباراة النهائية للموسم الرابع في 4 يناير 2026 على استاد دبي الدولي، بحضور جماهيري كامل، وتُوج فريق «ديزرت فايبرز» بلقبه الأول بعد فوزه على «إم آي الإمارات» بفارق 46 نقطة.
وأكد ديفيد وايت، الرئيس التنفيذي للدوري الدولي «دي بي ورلد» T20، أن تحديد نافذة الموسم الخامس يمثل خطوة مهمة لمواصلة نجاح البطولة، مشيراً إلى أن المنافسات ستقام خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2026.
وقال إن نجاح الموسم الرابع من حيث نسب المشاهدة واهتمام الجماهير، ومشاركة أبرز نجوم الكريكيت، أسهم في تعزيز مكانة البطولة وتطور مستواها الفني.
وأضاف أن الدوري يواصل تحقيق خطوات كبيرة من خلال شراكاته الاستراتيجية مع الاتحاد السعودي للكريكيت واتحاد الكويت للكريكيت، والتي بدأت تحقق أثراً ملموساً، موضحاً أن هذه الشراكات ستتعزز عبر بطولات تطويرية تقام في البلدين قبل انطلاق الموسم الخامس.
وأشار إلى أن مزاد اللاعبين للموسم الرابع حقق نجاحاً كبيراً، مع الاستعداد لإقامة مزاد الموسم الجديد، إلى جانب الإعلان عن مبادرات ومفاجآت جديدة خلال الأيام المقبلة.
وشهد الموسم الرابع مشاركة عدد من أبرز نجوم الكريكيت بنظام T20، من بينهم سام كوران «ديزرت فايبرز» الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة وأفضل ضارب، ووقار سلامخيل «إم آي الإمارات» الفائز بجائزة أفضل رامٍ، ومحمد وسيم الفائز بجائزة أفضل لاعب إماراتي.
كما ضمت البطولة نخبة من النجوم العالميين، من بينهم أندريه راسل، وأزمت الله عمرزاي، ودينيش كارثيك، وباثوم نيسانكا، وفخر زمان، وجيسون هولدر، وجيسون روي، وكيرون بولارد، ومعين علي، ومحمد نبي، ونسيم شاه، ونيكولاس بوران، وفيل سالت، ورحمة الله جورباز، وروماريو شيبرد، وشكيب الحسن، وسيكندر رضا، وسونيل نارين، وتيم ديفيد، وتيم ساوذي.

