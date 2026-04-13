ثلاثي منتخب رفع الأثقال جاهز لتحدي «آسيوية الهند»

جانب من تدريبات منتخب رفع الأثقال (الاتحاد)
14 ابريل 2026 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل ثلاثي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، مؤيد النجار وعز الدين الغفير وزهرة الهاشمي، تحضيراتهم المكثفة لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة آسيا المقررة في الهند خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو المقبل، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.
وتكتسب البطولة أهمية خاصة، إلى جانب دورة الألعاب الآسيوية في اليابان أكتوبر المقبل، كونها تمثّل محطة رئيسية ضمن التحضيرات لانطلاق تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028، التي تبدأ ببطولة العالم في الصين نهاية العام الجاري.
وانطلق برنامج الإعداد منذ يناير الماضي، عبر معسكر مفتوح مستمر حتى موعد السفر، بمشاركة جميع العناصر، حيث ركّز الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب الالتزام ببرنامج غذائي متوازن يدعم الاستشفاء ويحافظ على الأداء خلال التدريبات.
وأكد أفيناش باندو، المدير الفني للنادي، أن اللاعبين وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية، مشيداً بالدعم الذي يوفره مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس عيسى عمير المنصوري، والذي أسهم في تهيئة بيئة مثالية للإعداد.
وأضاف أن التطور في مستويات اللاعبين، خاصة عناصر المنتخب، يعكس حجم العمل المبذول خلال الفترة الماضية، مع تطلعات بتحقيق نتائج مميزة في البطولة الآسيوية تعزّز مسيرة المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

