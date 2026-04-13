نهائي دوري السلة بين النصر وشباب الأهلي

علي معالي (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى المواجهة الحاسمة بين ناديي النصر وشباب الأهلي في إياب نهائي دوري رجال كرة السلة، في مباراة تحمل طابع «الفرصة الأخيرة» لأحد الفريقين و«التتويج» للآخر.

يدخل شباب الأهلي اللقاء بأفضلية معنوية بعد فوزه في مباراة الذهاب التي حُسمت في الثواني الأخيرة، حيث كانت النتيجة 78-78، قبل النهاية بـ 6 لحظات، ليسجل واشنطن رمية ثلاثية قاتلة قلبت المباراة لمصلحة الفرسان بنتيجة 81-78، على صالة شباب الأهلي بالممزر.

شهدت مباراة الذهاب تقلبات على مدار أرباعها الأربعة، تقدم النصر في الشوط الأول بفارق 6 نقاط، وعاد شباب الأهلي تدريجياً في الشوط الثاني، وجاء الحسم في اللحظة الأخيرة بسلة قاتلة برمية ثلاثية رجّحت كفة «الفرسان».

وفيما يخص سيناريوهات الحسم، فإن نظام النهائي يُلعب بنظام «ذهاب وإياب»، مع احتمال مباراة فاصلة، وفوز شباب الأهلي يمنحه لقب الدوري مباشرة، وفي حال فوز النصر، يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد البطل، تحدد لها يوم الجمعة المقبل.

يمتلك شباب الأهلي، أفضلية النتيجة والخبرة في اللحظات الحاسمة، وهو ما تكرر حتى الآن في مباراتين، الأولى في نهائي كأس الاتحاد، والثانية في ذهاب نهائي الدوري، وأظهر الفرسان قدرة كبيرة على العودة تحت الضغط، والحسم في الذهاب يعكس قوة ذهنية عالية، ولدى الفريق كفاءات عالية من لاعبين محليين، مثل قيس عمر وحامد عبداللطيف، وسعيد مبارك وطلال سالم، ومعهم الأميركي واشنطن.

أما فريق النصر، فقد قدم مباراة كبيرة وقوية للغاية، وكان قريباً من الفوز، ويتميز بلاعبين مؤثرين، مثل مارفيل هاريس وصالح سلطان ومامادو ندياي وحسن عبدالله، وسيعتمد «العميد» على عاملي الأرض والجمهور في الإياب.