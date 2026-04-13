الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نهائي دوري السلة بين النصر وشباب الأهلي

النصر وشباب الأهلي حوار ساخن في إياب نهائي دوري رجال كرة السلة (الاتحاد)
14 ابريل 2026 01:18

علي معالي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
50 لاعباً يجسّدون روح «كلنا واحد» في اليوم الرياضي الموحّد لكرة السلة
شباب الأهلي جاهز لتحدي تراكتور الإيراني بـ«الأفضلية الفنية»

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى المواجهة الحاسمة بين ناديي النصر وشباب الأهلي في إياب نهائي دوري رجال كرة السلة، في مباراة تحمل طابع «الفرصة الأخيرة» لأحد الفريقين و«التتويج» للآخر.
يدخل شباب الأهلي اللقاء بأفضلية معنوية بعد فوزه في مباراة الذهاب التي حُسمت في الثواني الأخيرة، حيث كانت النتيجة 78-78، قبل النهاية بـ 6 لحظات، ليسجل واشنطن رمية ثلاثية قاتلة قلبت المباراة لمصلحة الفرسان بنتيجة 81-78، على صالة شباب الأهلي بالممزر.
شهدت مباراة الذهاب تقلبات على مدار أرباعها الأربعة، تقدم النصر في الشوط الأول بفارق 6 نقاط، وعاد شباب الأهلي تدريجياً في الشوط الثاني، وجاء الحسم في اللحظة الأخيرة بسلة قاتلة برمية ثلاثية رجّحت كفة «الفرسان».
وفيما يخص سيناريوهات الحسم، فإن نظام النهائي يُلعب بنظام «ذهاب وإياب»، مع احتمال مباراة فاصلة، وفوز شباب الأهلي يمنحه لقب الدوري مباشرة، وفي حال فوز النصر، يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد البطل، تحدد لها يوم الجمعة المقبل.
يمتلك شباب الأهلي، أفضلية النتيجة والخبرة في اللحظات الحاسمة، وهو ما تكرر حتى الآن في مباراتين، الأولى في نهائي كأس الاتحاد، والثانية في ذهاب نهائي الدوري، وأظهر الفرسان قدرة كبيرة على العودة تحت الضغط، والحسم في الذهاب يعكس قوة ذهنية عالية، ولدى الفريق كفاءات عالية من لاعبين محليين، مثل قيس عمر وحامد عبداللطيف، وسعيد مبارك وطلال سالم، ومعهم الأميركي واشنطن.
 أما فريق النصر، فقد قدم مباراة كبيرة وقوية للغاية، وكان قريباً من الفوز، ويتميز بلاعبين مؤثرين، مثل مارفيل هاريس وصالح سلطان ومامادو ندياي وحسن عبدالله، وسيعتمد «العميد» على عاملي الأرض والجمهور في الإياب.

دوري السلة
نهائي دوري السلة
النصر
شباب الأهلي
كرة السلة
دوري رجال السلة
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: لن نسمح لإيران بابتزاز العالم من خلال مضيق هرمز
14 ابريل 2026
رجال الإطفاء يعملون في موقع استُهدف بغارة جوية روسية في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تستأنفان الهجمات بعد انقضاء «الهدنة»
14 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
مفاوضات مباشرة اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
14 ابريل 2026
فلسطينيون في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: انتشار الأمراض في غزة يهدد المنطقة
14 ابريل 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران تهدد أمن النقل البحري وتقوض استقرار الاقتصاد العالمي
14 ابريل 2026
