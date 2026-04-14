الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يونايتد يسقط على أرضه أمام ليدز للمرة الأولى منذ 1981

يونايتد يسقط على أرضه أمام ليدز للمرة الأولى منذ 1981
14 ابريل 2026 09:17

 

لندن (أ ف ب)
بعدما بلغ في الخامس من الشهر الحالي نصف نهائي الكأس للمرة الأولى منذ 1987، أضاف ليدز إنجازاً آخر أمس، بالفوز في معقل مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ 1981، بنتيجة 2-1 في ختام المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وكانت الفرصة قائمة أمام مانشستر يونايتد كي يحسم إلى حدٍّ كبير عودته إلى دوري أبطال أوروبا من خلال الابتعاد عن خصمه المقبل تشيلسي السادس بفارق 10 نقاط، قبل 6 مراحل على الختام، بعد سقوط الفريق اللندني أمام مانشستر سيتي 0-3 الأحد على أرضه.
لكن السويسري نواه أوكافور سجّل ثنائية أهدى بها ليدز فوزه الأول على يونايتد في الدوري منذ سبتمبر 2002 عندما تغلّب عليه على «إيلاند رود» 1-0، وفوزه الأول في معقل «الشياطين الحمر» منذ أيام الدرجة الأولى عام 1981 (1-0).
وساهم طرد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس في بداية الشوط الثاني في عدم قدرة فريق المدرب مايكل كاريك على العودة إلى اللقاء، وتعويض إنهائه الشوط الأول متخلفاً بهدفين نظيفين، ليتلقّى بالتالي هزيمته السابعة للموسم، فيما حقق ليدز فوزه الثامن فقط، ما خوّله الابتعاد بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.
ولم يستغل يونايتد تعثر أستون فيلا أمام نوتنجهام فوريست 1-1 الأحد، فبقي على المسافة ذاتها منه بـ55 نقطة لكل منهما، مع أفضيلة لفريق كاريك الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الـ«فيلينز».
ولم تكن بداية يونايتد مثالية، إذ تخلف منذ الدقيقة الخامسة بهدف لأوكافور بعد عرضية من جايدون بوجل، أخفق الفرنسي ليني يورو في اعتراضها (5).
وتعقّدت مهمة «الشياطين الحمر»، بعدما اهتزت شباكهم بهدف ثان في الدقيقة 29 عبر اللاعب ذاته بتسديدة من خارج المنطقة، تحوّلت من يورو وخدعت حارسه البلجيكي سينه لامينتس.
وازداد وضع يونايتد صعوبة في الشوط الثاني، حين اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين، نتيجة طرد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، الذي نال في بادئ الأمر بطاقة صفراء، قبل أن تصبح حمراء، بعد مراجعة «في أيه آر»، نتيجة خطأ على دومينيك كالفرت-لوين (56).
ورغم النقص العددي، نجح البرازيلي كازيميرو في تقليص الفارق بكرة رأسية، إثر ركلة ركنية نفّذها البرتغالي برونو فرنانديش (69)، لكن العودة لم تكتمل.

آخر الأخبار
حمدان بن محمد
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. افتتاح فرع جديد لنادي "ذُخر" في الخوانيج لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين
اليوم 10:42
"مينافاتف" تشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن للمرة الأولى
اليوم 10:40
على أبواب الهبوط.. دموع القائد تلخّص وضع توتنهام في البريميرليج
اليوم 10:30
هل يستطيع ليفربول تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام باريس سان جيرمان؟
اليوم 09:58
على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي.. المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى الصين يلتقي وزير الخارجية الصيني
اليوم 09:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©