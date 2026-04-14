على أبواب الهبوط.. دموع القائد تلخّص وضع توتنهام في البريميرليج



معتز الشامي (أبوظبي)

فشل المدرب الجديد، روبرتو دي زيربي، مجدداً في تغيير مسار توتنهام هذا الأسبوع، وانتهت أول مباراة له مع الفريق بهزيمة 1-0 أمام سندرلاند، ولخّصت دموع القائد كريستيان روميرو على أرض الملعب حال الفريق اللندني.

وبعد فوز وستهام على وولفرهامبتون 4-0 مساء الجمعة، بات توتنهام الآن في منطقة الهبوط بالمركز الثامن عشر، مع تبقِّي 6 مباريات فقط على نهاية الموسم، ولم يحقق الفريق أي فوز في البريميرليج في 2026.

ورغم احتلال الفريق المركز السابع عشر في الموسم الماضي، سيكون هبوط توتنهام إلى دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) بمثابة صدمة كبيرة، نظراً للموارد التي يمتلكها والأموال التي أنفقها على بناء الفريق. كما تأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. إذا ما هبط وهو أمر يبدو مرجّحاً بشكل متزايد، فكيف سيكون وضعهم مقارنة بأغلى الفرق التي هبطت من الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق؟

وإذا هبط توتنهام، فلن يكون فقط أغلى فريق يهبط على الإطلاق، بل سيهبط عملياً بفريق تبلغ قيمته ضعف قيمة أي فريق آخر هبط، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية لتوتنهام 803 ملايين يورو، وهذا الرقم يفوق بكثير الرقم القياسي الحالي، الذي سجّله ليستر سيتي في موسم 2022/23، عندما هبط بفريق تبلغ قيمته 444 مليون يورو. وفي المركز الثالث يأتي ساوثهامبتون في نفس الموسم، حيث بلغت قيمة الفريق 397 مليون يورو آنذاك. أما المركز الرابع فيذهب إلى بورنموث في موسم 2019/20 حيث بلغت قيمة الفريق 343 مليون يورو.

ويحتل ليدز المركز الخامس، بعد هبوطه في موسم 2022/23 بفريق قيمته 323 مليون يورو. ويعود ليستر سيتي للظهور في المركز السادس، بعد هبوطه الموسم الماضي بفريق قيمته 265 مليون يورو.

ويحتل ساوثهامبتون المركز السابع، حيث كان يملك فريقاً قيمته 263 مليون يورو الموسم الماضي قبل هبوطه. ويكمل بيرنلي في موسم 2023/ 24 (256 مليون يورو)، وفولهام في موسم 2018/ 19 (254 مليون يورو)، وواتفورد في موسم 2019/ 20 (231 مليون يورو) قائمة العشرة الأوائل.

ويبدو أن وولفرهامبتون (277 مليون يورو) وبيرنلي (253 مليون يورو) معرّضان للهبوط هذا الموسم، مع ترجيح انضمام وولفرهامبتون إلى قائمة العشرة الأوائل. وفي حال هبوط نوتنجهام (568 مليون يورو)، سيكون في المركز الثاني ضمن هذه القائمة.