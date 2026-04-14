الأرجنتين تبدأ محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا



بوينس آيرس (رويترز)

تبدأ، اليوم الثلاثاء، محاكمة جديدة بشأن وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، بعد توجيه تهمة القتل غير ​العمد بسبب الإهمال إلى سبعة من أعضاء فريقه الطبي، وذلك بعد نحو عام من انهيار القضية السابقة، إثر إعلان بطلان المحاكمة.

وتوفي مارادونا، الذي لا يزال حاضراً بقوة ⁠في الأرجنتين من الجداريات العملاقة إلى الوشوم، 25 نوفمبر ​2020 عن عمر 60 عاماً، إثر إصابته بنوبة قلبية، أثناء فترة ​تعافيه من جراحة في الدماغ لإزالة جلطة دموية.

وستستمع ⁠محكمة في ​سان إيسيدرو، بالقرب من بوينس آيرس، إلى شهادات ما يقرب من 100 شاهد أثناء محاكمتها للفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال المزعوم في وفاة الفائز بكأس العالم 1986. ونفى فريقه الطبي ارتكاب أي مخالفة.

والمتهمون هم: الطبيبة النفسية أجوستينا كوزاكوف، وجراح الأعصاب ليوبولدو لوك وأخصائي الطب النفسي ‌كارلوس أنخيل دياز، والطبيبة نانسي إديث فورليني، والممرض ريكاردو ألميرون، ورئيس الممرضين ماريانو أرييل بيروني، والطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا. وستُحاكم متهمة ثامنة، وهي الممرضة ​داهيانا مدريد، في محاكمة منفصلة أمام هيئة محلّفين، ولم يُحدد موعدها بعد.

وبعد مرور شهرين على المحاكمة الأولى، التي بدأت في مارس الماضي، أُعلن بطلان المحاكمة عندما تنحّت واحدة من القضاة الثلاثة، وهي خوليتا ماكينتاش، بعد ظهور مقطع فيديو يظهرها وهي تُجري مقابلة مع طاقم تصوير في أروقة المحكمة ​وفي مكتبها كجزء من فيلم وثائقي، في انتهاك للقواعد القضائية.

وستتطلب إعادة المحاكمة من المدّعين العامين ومحاميي الدفاع إعادة تقييم استراتيجياتهم بعد أن كشفت المحاكمة الأولى عن صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية ​وأدلة جنائية. وقد أدلى العديد ‌من الشهود، ⁠ومن بينهم أبناء ‌مارادونا وزوجته السابقة كلوديا فيلافاني، بشهاداتهم بالفعل.

وجادل ‌المدّعون العامون في المحاكمة الأولى بأن الأطباء خالفوا بروتوكولات العلاج، وأن المنزل الذي كان مارادونا يتعافى فيه ⁠من الجراحة كان بمثابة «مسرح رعب»، حيث لم توفر له الرعاية اللازمة.

ورد ​الدفاع بأن وفاته كانت حتمية، نظراً لمشاكله الصحية المزمنة. إذ عانى مارادونا لعقود من إدمان الكوكايين والكحول.

وظهرت تهم الإهمال في عام 2021 بعد أن عيّن المدّعون العامون لجنة طبية للتحقيق في وفاة مارادونا. وخلصت اللجنة إلى أن فريقه الطبي تصرّف بطريقة «غير لائقة وقاصرة ومتهورة».

وفي ​حال إدانتهم، قد يواجه المتهمون أحكاماً بالسجن تتراوح بين ثمانية ​أعوام إلى 25 عاماً.