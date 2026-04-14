هل يستطيع ريان شرقي تحطيم رقم إريك كانتونا القياسي في البريميرليج؟

14 ابريل 2026 12:45


معتز الشامي (أبوظبي)
إذا كنت من عشاق كرة القدم، فمن المستحيل ألا تعجب بريان شرقي الذي يقدم أداءً رائعاً بحرية وشخصية مميزة، وهو أمر نادر هذه الأيام، ويقدم شرقي موسماً أوّل ممتازاً مع مانشستر سيتي، ويتطور ليصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث تألق اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في اللحظات الحاسمة، وقدّم تمريرتين حاسمتين في الفوز 3-0 على تشيلسي في ستامفورد بريدج، في مباراة مصيرية ضمن سباق اللقب.
ولم يسجّل سوى قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز عدداً أكبر من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مقارنة بشرقي، ولكن كيف يُقارن سجلُّ نجم ليون الفرنسي السابق بسجلات اللاعبين الجدد في تاريخ البريميرليج. ومَنْ هم أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسمهم الأول؟.
قدّم شرقي 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، ما يضعه في المركز السابع عشر مناصفة مع 5 لاعبين آخرين، وبما أن مانشستر سيتي لا يزال أمامه 7 مباريات في الدوري، فمن الممكن أن يتقدم شرقي في القائمة، بل ويتحدى رقم إريك كانتونا القياسي. 
وسجّل كانتونا 15 تمريرة حاسمة خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992/ 1993. بدأ اللاعب الفرنسي الأسطوري الموسم مع ليدز يونايتد قبل انتقاله إلى غريمه مانشستر يونايتد في نوفمبر، والباقي أصبح تاريخاً.
ويحتل لاعبان المركز الثاني برصيد 14 تمريرة حاسمة، وهما برايان روي، ولوران روبرت. انضم روي إلى نوتنجهام فورست، قادماً من فوجيا الإيطالي في صيف 1994، وكان مفاجأة الموسم الأول، بينما كانت قدم روبرت اليسرى الشهيرة مصدراً دائماً للأهداف لنيوكاسل يونايتد.
ويكمل خوان ماتا وآندي كول قائمة الخمسة الأوائل، حيث قدّم كلٌّ منهما 13 تمريرة حاسمة في أول موسم لهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

