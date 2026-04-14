الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
جاسم والمطيوعي يشاركان مع «الإمارات للدرّاجات» في طواف «أو جران كامينيو»

14 ابريل 2026 13:01


مدريد (وام)
يشارك الثنائي الإماراتي عبد الله جاسم، ومحمد المطيوعي، درّاجا فريق «الإمارات إكس آر جي»، مع الفريق للمرة الأولى في منافسات طواف «أو جران كامينيو»، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 18 أبريل الجاري، في إقليم غاليسيا في إسبانيا، ويتألف من خمس مراحل متنوعة.
ويقود الفريق لاعبه البريطاني آدم ييتس، في أول ظهور له أيضاً بهذا السباق، وتضم القائمة، إلى جانب ييتس وجاسم والمطيوعي، الدرّاجين: جوليوس يوهانسن، وفيغارد ستاك لاينغن، وكيفن فيرمارك، وذلك تحت إشراف المديرين الرياضيين توماس جيل ومانويلي موري.
وانطلقت المنافسات بمرحلة ضد الساعة لمسافة 15 كيلومتراً، وتتواصل عبر مسارات متموّجة تناسب مختلف الاختصاصات، قبل الوصول إلى المرحلة الرابعة «الملكة»، التي تمتد لمسافة 145.7 كيلومتر، وتتضمن نحو 3000 متر من التسلق، مع صعود حاسم إلى قمة «ألتو كابيثا دي ميدا».
ويختتم السباق بمرحلة خامسة تنتهي بصعود نهائي إلى قمة «مونتي تريغا»، ما يبقي المنافسة على اللقب مفتوحة حتى الأمتار الأخيرة.

