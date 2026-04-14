الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد

14 ابريل 2026 13:30

 
لندن (د ب أ)
بعدما قاد ليدز يونايتد لتحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب (أولد ترافورد) منذ عام 1981، أعرب دانيال فاركي، مدرب الفريق، عن سعادته البالغة بحصول فريقه على النقاط الثلاث أمام مانشستر يونايتد.
وتغلب ليدز يونايتد 2/ 1 على مضيفه مانشستر يونايتد، مساء أمس الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ32 للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر، وهو يبتعد بفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط حيث يحتل توتنهام المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة.
أضاف فاركي «أعتقد أن مفتاح الفوز كان الشجاعة والهجوم، لأنه إذا حاولنا الدفاع فقط، والبقاء في الملعب بأي وجه من الوجوه، فلن يكون هناك أي فرصة للخروج بنقاط من ملعب أولد ترافورد، كنا نريد السيطرة على أكبر قدر ممكن من فترات المباراة، حتى في الاستحواذ على الكرة، وأعتقد أننا كنّا شجعاناً في ضغطنا. كان الشوط الأول ممتازاً».
وشدد مدرب ليدز في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه «كان بإمكاننا بسهولة أن نتقدم بثلاثة أو أربعة أهداف نظيفة حتى الآن. بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد للغاية، ولكن بالطبع، لسنا الفريق المثالي بعد».
وأشار «نحن فريق صاعد حديثاً. لسنا مثاليين. أحياناً نكون في قمة مستوانا، وأحيانا أخرى نرتكب أخطاء، وفي المقابل، هناك فريق من الطراز الرفيع. بإمكانهم إشراك لاعبين مميزين من البدلاء».
وكشف فاركي «لقد عملنا بجد للتخلص من تلك الفكرة القديمة، بأن ليدز ينهار مجدداً، وأننا دائماً ما نتراجع في اللحظات الحاسمة. يبدو أننا عندما نكون في قمة مستوانا، نقدم أفضل ما لدينا تحت الضغط. ليس هذا الموسم فقط، بل الموسم الماضي أيضاً».
وأتمّ مدرب ليدز تصريحاته قائلاً: «لم نحقق شيئاً بعد، ولذلك أنا بعيد كل البعد عن التواضع المفرط، والثقة الزائدة. لذا، أنا فخور بهذا الفوز، ونستمد منه الثقة، لكننا لا ننسى أبداً من أين أتينا. في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن أن يتغير الزخم بسرعة كبيرة. يتعين علينا أن نحافظ على تركيزنا. نريد الاستمرار».

أخبار ذات صلة
هل يستطيع ريان شرقي تحطيم رقم إريك كانتونا القياسي في البريميرليج؟
على أبواب الهبوط.. دموع القائد تلخّص وضع توتنهام في البريميرليج
مانشستر يونايتد
ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©