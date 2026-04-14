الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخاطر بمبابي في مواجهة بايرن ميونيخ

14 ابريل 2026 14:12

 
ميونيخ (د ب أ)
يخاطر فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بإشراك نجمه كيليان مبابي في مواجهة بايرن ميونيخ، المقرر إقامتها غداً الأربعاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وتعرّض المهاجم الفرنسي لإصابة في الرأس في المباراة، التي تعادل فيها الفريق مع جيرونا 1/1 يوم الجمعة الماضي، حيث احتاج إلى غرز في الحاجب.
ولكن اللاعب عاد للتدريبات أمس الاثنين وتواجد في قائمة الفريق التي تضم 23، والتي ستغادر في وقت لاحق من اليوم متجهة إلى ألمانيا.
وسجل مبابي الهدف الوحيد للريال عندما خسر في مباراة الذهاب 1/ 2 أمام بايرن الأسبوع الماضي.
ويتعيّن على الريال الفوز في ميونيخ للبقاء في المنافسة على اللقب، علماً بأن الفريق فاز في آخر أربع مواجهات إقصائية جمعته ببايرن، من بينها الفوز بثلاث مباريات في ميونيخ والتعادل في واحدة.
ولم يفز بايرن على الريال على أرضه منذ قبل نهائي 2012 عندما فاز بركلات الترجيح في إسبانيا.

