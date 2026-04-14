«أبوظبي الرياضي» يوقّع عقداً لإنشاء وتشغيل مركز رياضي في منطقة المشرف



أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس أبوظبي الرياضي عقد مساطحة مع شركة عبد الحميد الخوري للاستثمار العقاري لإنشاء وتشغيل مركز رياضي مجتمعي في منطقة المشرف، لمدة 32 عاماً، تتضمن سنتين لفترة التطوير و30 عاماً للتشغيل.

ويأتي المشروع في إطار جهود إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير مرافق متكاملة تدعم أفراد المجتمع وتمكّن مختلف الفئات من ممارسة الرياضة.

ويقع المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، ويهدف إلى تقديم تجربة رياضية متكاملة من خلال مرافق حديثة مصممة وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، كما ينسجم المشروع مع توجّهات الإمارة في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة تشجّع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل منتظم.

ويعكس المركز التزام مجلس أبوظبي الرياضي بتوفير مرافق رياضية متكاملة تخدم مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تعزيز الروح المجتمعية عبر البرامج والأنشطة الرياضية، بما يدعم بناء مجتمع نشط وصحي ومترابط، مع الالتزام بأفضل المعايير العالمية في التصميم والخدمات.

ويتضمن المشروع مركزاً رياضياً متكاملاً يخدم الرجال والنساء، ويضم ناديي لياقة بدنية منفصلين، وملاعب بادل، وصالة رياضية مغلقة متعددة الاستخدامات، إضافة إلى مرافق خدمية وتجارية لخدمة مرتادي المركز.