«مهرات الإمارات» تخوض التحدي الكلاسيكي في نيوبري

«مهرات الإمارات» تخوض التحدي الكلاسيكي في نيوبري
14 ابريل 2026 16:30

 
عصام السيد (أبوظبي)
تختبر مهرات الإمارات المهجنة الأصيلة، قدراتها الكلاسيكية يوم السبت المقبل بمضمار نيوبري، حين تخوض سباق سوق دبي الحرة ستيكس (فريد دارلنج ستيكس) لمسافة 1400 متر، وستكون «آكت أوف كايدنيس» لجودلفين بإشراف شارلي ابلبي على موعد مع ظهورها الأول هذا الموسم، وكانت ابنة «سيوني» قد فازت بسباق مبتدئة لمسافة 1400 متر في أكتوبر الماضي بمضمار نيوماركت على أرضية جيدة.
وتختبر المهرة «طولين» لشادويل قدراتها في سباقات الكلاسيكيات، بعد أن حققت المهرة المنحدرة من نسل «لوب دي فيجا»، التي يدربها أوين بوروز، فوزاً باهراً في حلبة بيركشاير في أول ظهور لها في فئة الخيول المبتدئة أغسطس الماضي، وحققت فوزاً كبيراً على «زانثوس» عندما ضاعفت رصيدها في سباق مشروط في ليستر الشهر التالي.
ولكن هذا الأداء انقلب رأساً على عقب في سباق روكفيل ستيكس من الفئة الثانية في نيوماركت بعد أسبوعين ونصف الأسبوع، حيث فازت «زانثوس» بالسباق، بينما احتلت طولين المركز الخامس.
ويأمل القائمون على «طولين» المرشحة الأولى للفوز الآن أن تعود إلى المسار الصحيح في أول مشاركة لها كمهرة في الثالثة من عمرها، استعداداً لمشاركتها المحتملة في سباق بيتفريد 1000 جينيز الشهر المقبل.
وقال أنجوس جولد، مدير سباقات شادويل المالكة: «الخطة الحالية هي أن تشارك طولين في السباق يوم السبت ونأمل أن يكون المدرب أوين بوروز والفريق راضين للغاية عنها»، وهناك «أميركان كوين» لجابر عبد الله بإشراف ريتشارد هيوز الفائزة بسباق مبتدئة بمضمار هايدوك لمسافة 1200 متر وهذا ظهورها الأول.

أخبار ذات صلة
بحضور زايد بن حمد.. جمعية الخيول العربية تحتفي بإنجازات الموسم
بطل كأس دبي العالمي يخرج من الحَجْر الصحي ويتطلع للعودة في يوليو
الخيول
خيول الإمارات
خيول جودلفين
شادويل
آخر الأخبار
«التربية» تعدّل آلية تقييم مواد المجموعة «ب» خلال الفصل الدراسي الثالث
علوم الدار
«التربية» تعدّل آلية تقييم مواد المجموعة «ب» خلال الفصل الدراسي الثالث
اليوم 14:18
رئيس الدولة يستقبل رئيس
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل رئيس المجلس الأوروبي
اليوم 17:18
الاحتباس الحراري في النمسا يفوق التوقعات السابقة
الأخبار العالمية
الاحتباس الحراري في النمسا يفوق التوقعات السابقة
اليوم 17:04
ولي عهد أبوظبي يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في العاصمة الصينية بكين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في العاصمة الصينية بكين
اليوم 16:57
اليويفا يرفض شكوى برشلونة بشأن التحكيم عقب الهزيمة أمام أتليتيكو
الرياضة
اليويفا يرفض شكوى برشلونة بشأن التحكيم عقب الهزيمة أمام أتليتيكو
اليوم 16:48
