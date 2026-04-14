«مهرات الإمارات» تخوض التحدي الكلاسيكي في نيوبري



عصام السيد (أبوظبي)

تختبر مهرات الإمارات المهجنة الأصيلة، قدراتها الكلاسيكية يوم السبت المقبل بمضمار نيوبري، حين تخوض سباق سوق دبي الحرة ستيكس (فريد دارلنج ستيكس) لمسافة 1400 متر، وستكون «آكت أوف كايدنيس» لجودلفين بإشراف شارلي ابلبي على موعد مع ظهورها الأول هذا الموسم، وكانت ابنة «سيوني» قد فازت بسباق مبتدئة لمسافة 1400 متر في أكتوبر الماضي بمضمار نيوماركت على أرضية جيدة.

وتختبر المهرة «طولين» لشادويل قدراتها في سباقات الكلاسيكيات، بعد أن حققت المهرة المنحدرة من نسل «لوب دي فيجا»، التي يدربها أوين بوروز، فوزاً باهراً في حلبة بيركشاير في أول ظهور لها في فئة الخيول المبتدئة أغسطس الماضي، وحققت فوزاً كبيراً على «زانثوس» عندما ضاعفت رصيدها في سباق مشروط في ليستر الشهر التالي.

ولكن هذا الأداء انقلب رأساً على عقب في سباق روكفيل ستيكس من الفئة الثانية في نيوماركت بعد أسبوعين ونصف الأسبوع، حيث فازت «زانثوس» بالسباق، بينما احتلت طولين المركز الخامس.

ويأمل القائمون على «طولين» المرشحة الأولى للفوز الآن أن تعود إلى المسار الصحيح في أول مشاركة لها كمهرة في الثالثة من عمرها، استعداداً لمشاركتها المحتملة في سباق بيتفريد 1000 جينيز الشهر المقبل.

وقال أنجوس جولد، مدير سباقات شادويل المالكة: «الخطة الحالية هي أن تشارك طولين في السباق يوم السبت ونأمل أن يكون المدرب أوين بوروز والفريق راضين للغاية عنها»، وهناك «أميركان كوين» لجابر عبد الله بإشراف ريتشارد هيوز الفائزة بسباق مبتدئة بمضمار هايدوك لمسافة 1200 متر وهذا ظهورها الأول.