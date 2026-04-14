اتحاد الرياضات المائية يوزع الحقائب الإدارية

14 ابريل 2026 16:00

 
علي معالي (أبوظبي)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية توزيع المناصب والمهام على أعضائه، خلال الاجتماع الأول للمجلس، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل وتحديد الأدوار، بما يعزّز كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
شهد الاجتماع انضمام سعيد حمد عبيد الكتبي، وعلي أحمد سعيد الكعبي إلى عضوية مجلس الإدارة بالتعيين، وذلك طبقاً للائحة الجمعية العمومية.
يترأّس مجلس الإدارة عبدالله الوهيبي، إلى جانب عضوية كل من عبدالله مبارك الزحمي، ومحمد عبدالله السويدي، وعبدالواحد محمود عبدالله، وشيخة محمد الزعابي، بالإضافة إلى الكتبي والكعبي، وتم خلال الاجتماع اعتماد تعيين عبدالله الزحمي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، إلى جانب رئاسته لجنة المنتخبات والتطوير الفني، فيما يشغل محمد السويدي منصب الأمين العام، ورئاسة لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي.
كما يتولى عبدالواحد محمود عبدالله رئاسة لجنة المسابقات والبطولات، بينما تم تكليف سعيد الكتبي برئاسة لجنة الاستثمار والتسويق، ويتولى علي الكعبي رئاسة لجنة العلاقات الدولية، في حين تترأّس شيخة الزعابي لجنة الرياضة المجتمعية والمرأة.
ويأتي هذا التوزيع في إطار تعزيز العمل المؤسسي داخل الاتحاد، ودعم خطط تطوير المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يسهم في تحقيق تطلعات الرياضة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة.

«التربية» تعدّل آلية تقييم مواد المجموعة «ب» خلال الفصل الدراسي الثالث
«التربية» تعدّل آلية تقييم مواد المجموعة «ب» خلال الفصل الدراسي الثالث
رئيس الدولة يستقبل رئيس المجلس الأوروبي
الاحتباس الحراري في النمسا يفوق التوقعات السابقة
ولي عهد أبوظبي يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في العاصمة الصينية بكين
اليويفا يرفض شكوى برشلونة بشأن التحكيم عقب الهزيمة أمام أتليتيكو
