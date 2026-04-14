الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اليويفا يرفض شكوى برشلونة بشأن التحكيم عقب الهزيمة أمام أتليتيكو

14 ابريل 2026 16:48

 
برشلونة (رويترز)
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم الثلاثاء ​رفض الشكوى المقدمة من برشلونة بشأن التحكيم في مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري ⁠أبطال أوروبا، والتي خسرها 2-صفر أمام ​ضيفه أتليتيكو مدريد.
وطالب برشلونة ​بركلة ‌جزاء بعدما بدا ⁠أن ​حارس مرمى أتليتيكو خوان موسو استأنف اللعب من ركلة مرمى قبل أن يلمس المدافع مارك بوبيل ‌الكرة بيده داخل الست ياردات داخل ‌منطقة الجزاء قبل إعادتها للحارس.
لكن الحكم إستفان كوفاكس أشار بمواصلة ​اللعب ولم يستدعه حكم الفيديو المساعد لمشاهدة الواقعة على الشاشة بجانب الملعب، وقدم برشلونة شكوى رسمية يوم الخميس، لكن لجنة ‌الرقابة والأخلاقيات والانضباط في اليويفا ​اعتبرت الشكوى غير مقبولة.
وقال اليويفا في بيان «عقب مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال ​أوروبا التي ‌أقيمت ⁠يوم ‌الأربعاء الثامن ‌من أبريل 2026 بين برشلونة وأتليتيكو مدريد، قدم نادي ⁠برشلونة احتجاجا يتعلق بقرار تحكيمي. وفي ​13 أبريل 2026، أعلنت لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط أن هذا الاحتجاج غير مقبول».
ويلتقي برشلونة وأتليتيكو مدريد في مباراة الإياب مساء ​اليوم الثلاثاء.

آخر الأخبار
«التربية» تعدّل آلية تقييم مواد المجموعة «ب» خلال الفصل الدراسي الثالث
طقس الغد غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة
رئيس الدولة يستقبل رئيس
الاحتباس الحراري في النمسا يفوق التوقعات السابقة
ولي عهد أبوظبي يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في العاصمة الصينية بكين
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©