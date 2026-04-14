اليويفا يرفض شكوى برشلونة بشأن التحكيم عقب الهزيمة أمام أتليتيكو



برشلونة (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم الثلاثاء ​رفض الشكوى المقدمة من برشلونة بشأن التحكيم في مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري ⁠أبطال أوروبا، والتي خسرها 2-صفر أمام ​ضيفه أتليتيكو مدريد.

وطالب برشلونة ​بركلة ‌جزاء بعدما بدا ⁠أن ​حارس مرمى أتليتيكو خوان موسو استأنف اللعب من ركلة مرمى قبل أن يلمس المدافع مارك بوبيل ‌الكرة بيده داخل الست ياردات داخل ‌منطقة الجزاء قبل إعادتها للحارس.

لكن الحكم إستفان كوفاكس أشار بمواصلة ​اللعب ولم يستدعه حكم الفيديو المساعد لمشاهدة الواقعة على الشاشة بجانب الملعب، وقدم برشلونة شكوى رسمية يوم الخميس، لكن لجنة ‌الرقابة والأخلاقيات والانضباط في اليويفا ​اعتبرت الشكوى غير مقبولة.

وقال اليويفا في بيان «عقب مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال ​أوروبا التي ‌أقيمت ⁠يوم ‌الأربعاء الثامن ‌من أبريل 2026 بين برشلونة وأتليتيكو مدريد، قدم نادي ⁠برشلونة احتجاجا يتعلق بقرار تحكيمي. وفي ​13 أبريل 2026، أعلنت لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط أن هذا الاحتجاج غير مقبول».

ويلتقي برشلونة وأتليتيكو مدريد في مباراة الإياب مساء ​اليوم الثلاثاء.