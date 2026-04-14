إيتا تقود أول حصة تدريبية لفريق يونيون برلين للرجال



برلين (د ب أ)

قادت ماري لويز إيتا مدربة فريق يونيون برلين للرجال أول حصة تدريبية لها اليوم الثلاثاء بحماس وروح معنوية عالية، لتكون أول امرأة تتولى قيادة فريق للرجال في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقالت المدربة الألمانية في كلمة مقتضبة للاعبين قبل بدء المران الذي أقيم وسط أجواء ممطرة «هيا معا يا شباب».

أقيمت الحصة التدريبية بدون حضور جماهيري، بينما تواجد ديرك تسينجلر رئيس نادي يونيون برلين إضافة إلى حوالي 40 ممثلًا لوسائل الإعلام المحلية والدولية، وتابعت إيتا التدريبات من بعيد خلال أول نصف ساعة قبل أن تتولى زمام الأمور بنفسها، وتنفذ بعض الجمل الفنية مع تحفيز اللاعبين ببعض الكلمات الحماسية.

وقالت المدربة الألمانية في مقطع فيديو نشره يونيون برلين بعد التدريب «طاقة رائعة، والأجواء إيجابية خاصة بعد يوم الراحة، كان هناك الكثير من الحماس واللعب، أنا سعيدة للغاية بأول حصة تدريبية، وكانت الانطلاقة جيدة».

وتم تعيين إيتا مدربةً للفريق لنهاية الموسم الجاري، مساء السبت الماضي، لتتولى المسؤولية في آخر خمس جولات ببطولة الدوري الألماني، خلفًا لشتيفن باومجارت الذي أقيل بعد الخسارة 1 / 3 أمام هايدنهايم متذيل الترتيب.

ويحتل يونيون برلين المركز الحادي عشر، لكنه اكتفى بفوزين فقط منذ بداية العام الجاري 2026، ويبتعد بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الخطر.

وستبدأ إيتا مشوارها مع الفريق خلال مواجهة فولفسبورج صاحب المركز قبل الأخير يوم السبت المقبل، ساعية لتحقيق فوز يبعد الفريق عن صراع الهبوط.

وسبق أن عملت إيتا كمدرب مساعد في يونيون عام 2023، وقبل تعيينها يوم السبت الماضي، كانت مدربة لفريق الشباب بالنادي تحت 19 عاماً، ومن المقرر أن تتولى إيتا تدريب فريق كرة القدم النسائية بالنادي الألماني في الصيف المقبل، لكن مصيرها قد يتغير إذا حققت نتائج جيدة مع فريق الرجال.

من جانبه، قال هورست هيلدت، مدير الكرة بنادي يونيون برلين، إن تغيير المدرب قد يحفز الفريق ويمنح اللاعبين دفعة قوية، مضيفًا أن إيتا أثبتت قبل ثلاث سنوات أنها تملك كل المقومات اللازمة للنجاح.