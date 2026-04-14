الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي يستعيد لقب بطولة دوري رجال السلة

شباب الأهلي يستعيد لقب بطولة دوري رجال السلة
14 ابريل 2026 21:06

 
علي معالي (دبي)
استعاد شباب الأهلي لقب دوري رجال السلة بعد الفوز على النصر بنتيجة 88-77، في مباراة الإياب التي جرت اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز شباب الأهلي.
قام بتتويج الفائزين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الرئيس الفخري للاتحاد الإماراتي، رئيس الاتحاد العربي، وعبداللطيف الفردان رئيس الاتحاد الإماراتي، وعبدالله حسن محيوه نائب رئيس الاتحاد، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يستعيد شباب الأهلي اللقب الذي كان يحمله الشارقة، والذي حل هذا الموسم في المركز الثالث، وحصل نادي النصر على المركز الثاني.
قدم «الفرسان مباراة كبيرة حيث أظهر سيطرته من البداية ووصل الفارق في بعض أوقات الشوط الأول إلى 15 نقطة، وظهر إصرار اللاعبين على حسم اللقب من دون اللجوء لمباراة فاصلة، وتألق واشنطن وحامد عبداللطيف وعمر خالد، وقيس عمر وطلال سالم، أنهى «الفرسان» الشوط الأول لمصلحتهم بنتيجة 44-33، وحافظ الفريق على تقدمه حتى انتهت المباراة، ليتوج الفريق باللقب الـ 15 في تاريخه ببطولة الدوري.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©