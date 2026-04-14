شباب الأهلي يستعيد لقب بطولة دوري رجال السلة



علي معالي (دبي)

استعاد شباب الأهلي لقب دوري رجال السلة بعد الفوز على النصر بنتيجة 88-77، في مباراة الإياب التي جرت اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز شباب الأهلي.

قام بتتويج الفائزين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الرئيس الفخري للاتحاد الإماراتي، رئيس الاتحاد العربي، وعبداللطيف الفردان رئيس الاتحاد الإماراتي، وعبدالله حسن محيوه نائب رئيس الاتحاد، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يستعيد شباب الأهلي اللقب الذي كان يحمله الشارقة، والذي حل هذا الموسم في المركز الثالث، وحصل نادي النصر على المركز الثاني.

قدم «الفرسان مباراة كبيرة حيث أظهر سيطرته من البداية ووصل الفارق في بعض أوقات الشوط الأول إلى 15 نقطة، وظهر إصرار اللاعبين على حسم اللقب من دون اللجوء لمباراة فاصلة، وتألق واشنطن وحامد عبداللطيف وعمر خالد، وقيس عمر وطلال سالم، أنهى «الفرسان» الشوط الأول لمصلحتهم بنتيجة 44-33، وحافظ الفريق على تقدمه حتى انتهت المباراة، ليتوج الفريق باللقب الـ 15 في تاريخه ببطولة الدوري.