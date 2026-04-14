محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مواجهة سان جيرمان

14 ابريل 2026 22:45


ليفربول (أ ف ب)
أبقى الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الانجليزي النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة قد تكون الأخيرة له مع «الريدز» في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين زجّ بالمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك أساسيا للمرة الأولى منذ ديسمبر بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب.
ويخوض ليفربول موقعة صعبة على أرضه في «أنفيلد» في إياب الدور ربع النهائي على أمل تعويض خسارته 0-2 ذهابا والتأهل إلى دور الأربعة.
ولم يُشرك سلوت المهاجم صلاح الذي سيغادر ليفربول بعد تسعة مواسم بقميصه في نهاية الموسم، على الإطلاق في المباراة التي خسرها ليفربول على ملعب «بارك دي برانس» الأسبوع الماضي.
وعاد اللاعب البالغ 33 عاما إلى التشكيلة الأساسية وسجل هدفا في فوز ليفربول على سندرلاند 2-0 في الدوري الممتاز السبت.
واستبعده سلوت من التشكيلة الأساسية في المسابقة القارية، حيث فضّل عليه أيزاك الذي انتقل إلى صفوف «الريدز» بصفقة قياسية في تاريخه، إلى جانب الفرنسي أوجو إيكيتيكيه والألماني فلوريان فيرتس في خط الهجوم.
ولم يسجل إيزاك سوى ثلاثة أهداف منذ انتقاله من نيوكاسل مقابل 168 مليون دولار في موسمه الأول في ملعب «أنفيلد» الذي عانى فيه من الإصابات، ولم يعد من إصابة في الساق إلّا كبديل في مباراة الذهاب.
في المقابل، لم يُجرِ سان جيرمان أي تغييرات على تشكيلته، ساعيا لبلوغ المربع الذهبي للموسم الثالث على التوالي.

