قرعة بطولة آسيا للجودو تُسحب في الصين اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تُجرى بعد ظهر اليوم قرعة بطولة آسيا لفردي كبار الجودو لعام 2026، التي ينظمها الاتحاد الصيني للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وتنطلق منافساتها اعتباراً من يوم غدٍ، بمشاركة 205 لاعبين ولاعبة من 20 دولة، من بينهم 3 منتخبات عربية آسيوية، وهي: الإمارات، البحرين، وسوريا.

وكانت بعثة منتخب الإمارات الوطني للجودو قد انتظمت بجانب المنتخبات المشاركة فور وصولها قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو برئاسة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، نائب رئيس الاتحاد، والجهاز الفني بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف، بجانب 12 فرداً من بينهم 3 لاعبات وهن: بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، ميثاء عبدالله النيادي (تحت 57 كجم)، واللاعبة إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم، بجانب 9 لاعبين وهم: سيمون قسطنطين (وزن تحت 60 كجم)، نار مند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك، محمد بيك، (وزن تحت 73 كجم)، طلال شفيلي وعمر جاد، (وزن تحت 81 كجم)، أرام جورجيان، في (وزن تحت 90 كجم)، ظفار كوسوف، (تحت 100 كجم)، وعمر معروف (فوق 100 كجم).

وتبدأ فعاليات البطولة صباح غدٍ بصالة مدينة أوردوس بمنافسات الوزن الخفيف، الذي يشهد مشاركة منتخبنا بـ 3 أوزان على ضوء قرعة البطولة، وتقام في اليوم الثاني منافسات الوزن الخفيف المتوسط، الذي يشهد مشاركة منتخبنا بعدد 5 لاعبين.