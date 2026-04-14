الاتحاد السعودي يصعد إلى ربع نهائي «نخبة آسيا» على حساب الوحدة



مصطفى الديب (أبوظبي)



صعد الاتحاد السعودي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على الوحدة بهدف دون رد بعد مباراة ماراثونية جمعت الفريقين على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية.

سجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي فابينيو من ضربة جزاء احتسبها الحكم على البديل بدر ناصر في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع للشوط الإضافي الثاني للمباراة.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين من نصف ساعة.

وجاءت المباراة مثيرة بشكل كبير، خاصة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني التي شهدت احتساب ضربة جزاء لصالح الاتحاد تصدى لها إليزابيث فابينيو، معلناً عن هدف الفوز وسط فرحة كبيرة من جماهير الفريق السعودي الذي استسلم للجوء إلى ضربات الترجيح من نقطة الجزاء بعد مباراة رائعة من لاعبي الوحدة.

وقدم الوحدة مباراة قوية ورائعة على الصعيد الدفاعي، حيث نجح في إفشال هجمات أصحاب الأرض على مدار 120 دقيقة كاملة، ورغم امتلاك الفريق السعودي للكرة إلا أن لاعبي الوحدة كانت لهم الكلمة الدفاعية العليا، وقدموا مباراة متميزة طوال اللقاء.

جاء الشوط الأول مثيراً بدرجة كبيرة، حيث كثف الاتحاد من الهجوم منذ الدقيقة الأولى، في حين اعتمد «العنابي» على الهجمات المرتدة من خلال تمريرات المخضرم تاديتش إلى المهاجم كريستيان بنتيكي الذي شكل بعض الإزعاج على دفاعات الاتحاد السعودي.

وحاول لاعبو ممثل الكرة السعودية تسجيل هدف التقدم من خلال انطلاقات عديدة من الوسط والطرفين، إلا أن تمركز دفاع الوحدة كان جيداً، وأفشل جميع هجمات الفريق السعودي قبل أن تصل إلى مرمى زايد الحمادي حارس الوحدة.

في الشوط الثاني، تحسن أداء الوحدة، وبادل الفريق السعودي الهجوم لكن لم ينجح الفريقان في هز الشباك، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وبالطريقة نفسها، استبسل لاعبو الوحدة بشكل رائع خلال الشوطين الإضافيين إلى أن جاءت لقطة ضربة الجزاء في الدقيقة الأخيرة، لتكتب كلمة الفصل في صعود اتحاد جدة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.