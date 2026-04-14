الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد السعودي يصعد إلى ربع نهائي «نخبة آسيا» على حساب الوحدة

15 ابريل 2026 01:00

 

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
فاز على تراكتور الإيراني.. شباب الأهلي يصعد لربع نهائي «نخبة آسيا»
الاتحاد الآسيوي يرفع عدد أندية دوري أبطال النخبة إلى 32 فريقاً


صعد الاتحاد السعودي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على الوحدة بهدف دون رد بعد مباراة ماراثونية جمعت الفريقين على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية.
سجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي فابينيو من ضربة جزاء احتسبها الحكم على البديل بدر ناصر في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع للشوط الإضافي الثاني للمباراة.
انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين من نصف ساعة.
وجاءت المباراة مثيرة بشكل كبير، خاصة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني التي شهدت احتساب ضربة جزاء لصالح الاتحاد تصدى لها إليزابيث فابينيو، معلناً عن هدف الفوز وسط فرحة كبيرة من جماهير الفريق السعودي الذي استسلم للجوء إلى ضربات الترجيح من نقطة الجزاء بعد مباراة رائعة من لاعبي الوحدة.
وقدم الوحدة مباراة قوية ورائعة على الصعيد الدفاعي، حيث نجح في إفشال هجمات أصحاب الأرض على مدار 120 دقيقة كاملة، ورغم امتلاك الفريق السعودي للكرة إلا أن لاعبي الوحدة كانت لهم الكلمة الدفاعية العليا، وقدموا مباراة متميزة طوال اللقاء.
جاء الشوط الأول مثيراً بدرجة كبيرة، حيث كثف الاتحاد من الهجوم منذ الدقيقة الأولى، في حين اعتمد «العنابي» على الهجمات المرتدة من خلال تمريرات المخضرم تاديتش إلى المهاجم كريستيان بنتيكي الذي شكل بعض الإزعاج على دفاعات الاتحاد السعودي. 
وحاول لاعبو ممثل الكرة السعودية تسجيل هدف التقدم من خلال انطلاقات عديدة من الوسط والطرفين، إلا أن تمركز دفاع الوحدة كان جيداً، وأفشل جميع هجمات الفريق السعودي قبل أن تصل إلى مرمى زايد الحمادي حارس الوحدة.
في الشوط الثاني، تحسن أداء الوحدة، وبادل الفريق السعودي الهجوم لكن لم ينجح الفريقان في هز الشباك، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي من دون أهداف.
وبالطريقة نفسها، استبسل لاعبو الوحدة بشكل رائع خلال الشوطين الإضافيين إلى أن جاءت لقطة ضربة الجزاء في الدقيقة الأخيرة، لتكتب كلمة الفصل في صعود اتحاد جدة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

آخر الأخبار
برشلونة
الرياضة
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على أتلتيكو مدريد
15 ابريل 2026
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
الرياضة
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
15 ابريل 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال يومين في باكستان
15 ابريل 2026
ماركو روبيو متوسطاً السفيرين الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الخارجية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم
15 ابريل 2026
جندي أوكراني خلال إطلاق قذيفة في منطقة زابوريجيا
الأخبار العالمية
هجمات روسية واسعة على أهداف أوكرانية
15 ابريل 2026
