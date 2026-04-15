الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رئيس البرازيل يحدد مشاركة نيمار في المونديال

15 ابريل 2026 10:28

برازيليا(أ ف ب)
هل يجب أن يشارك نيمار في كأس العالم؟ في البرازيل، الأمر ذو أهمية وطنية. بالنسبة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لا يزال المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً يمتلك القدرة على قيادة "سيليساو" للفوز باللقب السادس، لكنه بحاجة إلى أن يكون لائقاً بدنياً.
ويعاني نيمار من الإصابات المتكررة، ما أقفل باب المنتخب بوجهه منذ تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب أبطال العالم 5 مرات العام الماضي.
وكشف لولا في مقابلة مع وسائل الإعلام الإلكترونية الثلاثاء أنه ناقش وضع نيمار مع المدرب الإيطالي.
وروى الرئيس اليساري وهو يضحك "تحدثت مع أنشيلوتي وسألني: +هل تعتقد أنه يجب استدعاء نيمار؟+ فأجبته: +إذا كان جاهزاً بدنياً، فهو يملك المستوى لذلك+".
ومن المتوقع أن يعلن أنشيلوتي عن قائمة المنتخب البرازيلي المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو - 19 يوليو) في 18 مايو المقبل.
شارك نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفاً، متفوقاً بهدفين على الأسطورة بيليه، للمرة الأخيرة بالقميص الأصفر في أكتوبر 2023.
وبعد عودته العام الماضي إلى سانتوس، ناديه الأم، قادماً من الهلال السعودي لم يشارك مهاجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، إلّا في سبع مباريات فقط من أصل 21 مباراة رسمية خاضها فريقه هذا الموسم.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©