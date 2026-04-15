شارلوت يعبر ميامي إلى «البلاي إن» وبورتلاند يُقصي فينيكس

لوس أنجلوس (أ ف ب)

كان لاميلو بول بطلاً وشريراً في آن واحد، بعدما قاد شارلوت هورنتس لإقصاء ميامي هيت من بطولة الـ«بلاي إن» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز مثير 127-126 بعد التمديد، الثلاثاء، فيما بلغ بورتلاند تريل بليزرز الـ«بلاي أوف» على حساب فينيكس صنز 114-110، ضارباً بذلك موعداً مع سان أنتونيو سبيرز.

ولم يسبق لشارلوت أن فاز بمباراة فاصلة بنظام «الفوز أو الإقصاء» في 12 محاولة سابقة، وبدا مهدداً بتمديد هذا الرقم القياسي السلبي، بعدما أضاع تقدمه 125-120 قبل 26 ثانية من النهاية، ما سمح لميامي بالتقدم 126-125.

وبعدما سجّل نجم ميامي تايلر هيرو ثلاثية رائعة من الزاوية لتقليص الفارق إلى 125-123، خسر بول الكرة بإهمال، ثم منح هيرو ثلاث رميات حرة إثر اندفاع متهور.

وسجّل هيرو الرميات الثلاث جميعها، مانحاً ميامي التقدم قبل تسع ثوانٍ فقط من النهاية.

لكن بول كفّر عن أخطائه باختراق حاسم أنهاه بسلة، مانحاً فريقه التقدم 127-126، قبل أن يُجهض مايلز بريدجز المحاولة الأخيرة لميامي بصدّة في اللحظات الأخيرة.

وكان بول في قلب جدل كبير، إثر حادثة في الربع الثاني أدت إلى خروج نجم ميامي بام أديبايو من المباراة وهو يعرج.

فبعد أن تم صدّ محاولته أثناء اختراقه نحو السلة، مدّ بول يده وتسبّب في عرقلة أديبايو بشدّ ساقه الثابتة، ليسقط نجم ميامي بقوة على أرضية الملعب. ولم يشارك أديبايو بعد ذلك في اللقاء.

ويعني هذا الفوز أن شارلوت، الذي خسر في مشاركتيه السابقتين في بطولة الـ«بلاي إن» عامي 2021 و2022، يبقى في سباق الـ«بلاي أوف»، فيما يودّع ميامي المنافسات.

وسيواجه شارلوت الخاسر من مباراة الـ«بلاي إن» في المنطقة الشرقية، التي تجمع بين أورلاندو ماجيك صاحب المركز الثامن وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز السابع الأربعاء.

وسيكون الفائز في تلك المباراة المقررة الجمعة، على موعد مع سلسلة ضمن الدور الأول للـ«بلاي أوف» أمام متصدر المنطقة ديترويت.

وفي مباراة الـ«بلاي إن» ضمن المنطقة الغربية، فاز بورتلاند تريل بلايزرز 114-110 على فينيكس صنز السابع.

وكان فينيكس في طريقه لمواجهة سان أنتونيو سبيرز ضمن الدور الأول من الـ«بلاي أوف»، بعدما تقدّم بفارق ثماني نقاط قبل أكثر من ثلاث دقائق من نهاية الربع الرابع.

لكن دفعة هجومية متأخرة ومبهرة من بورتلاند، الذي أنهى المباراة بتسجيل 17 نقطة مقابل 5 لمنافسه، أجبرت صنز على خوض مواجهة إضافية في الدور النهائي من الـ«بلاي إن» ضد الفائز من مواجهة جولدن ستايت ووريرز أو لوس أنجلوس كليبرز من أجل التأهل إلى الـ«بلاي أوف».