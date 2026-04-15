كوناتيه يتهم حكم «الفار» بإبعاد ليفربول من دوري الأبطال

ليفربول (أ ف ب)

أكد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه أن قرار حرمان فريقه ليفربول الإنجليزي من ركلة جزاء في خسارته 0-2 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء، كان اللحظة الفاصلة التي حسمت خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحصل فريق المدرب الهولندي أرني سلوت على ركلة جزاء في الشوط الثاني من إياب ربع النهائي على ملعب أنفيلد، بعدما سقط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر تحت ضغط من المدافع الإكوادري للضيوف ويليان باتشو.

ومع تعادل الفريقين سلباً في مباراة الإياب وتقدُم سان جرمان 2-0 في مجموع المباراتين، رأى كوناتيه أن احتساب ركلة الجزاء كان سيقلب موازين المواجهة لمصلحة ليفربول.

لكن حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» تدخّل وطلب من الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني التراجع عن قراره الأصلي.

ولم يتمكن ليفربول من التعافي بعد تلك الصدمة، فيما قاد عثمان ديمبيلي بتسجيله ثنائية حامل اللقب إلى بلوغ نصف النهائي.

وقال كوناتيه عقب الخسارة القاسية 4-0 في مجموع المباراتين: «في الموسم الماضي حصلنا على ركلة جزاء مماثلة. بالنسبة لي كانت ركلة جزاء واضحة، وكنت خلف الحكم مباشرة، لكنه لم يُطلق الصافرة وعلينا أن نتعامل مع ذلك».

وأضاف «لو حصلنا على ركلة الجزاء وسجّلناها، لكان كل شيء مختلفا تماما».

وهي المرة الثانية على التوالي التي يخرج فيها ليفربول من دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان.

وأشار كوناتيه إلى أن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بات أقوى من الموسم الماضي، لكنه شدد في المقابل على أن ليفربول كان يستحق الفوز في مباراة الإياب.

وقال «خلقنا فرصا كثيرة وأعتقد أننا كنا الفريق الأفضل. كان الأمر غير عادل قليلاً، الأمر أشبه بالموسم الماضي. صنعنا العديد من الفرص لكننا لم نسجّل، وهم حصلوا على فرصة أو اثنتين وسجّلوا».

وتابع «حدثت أشياء كثيرة ولا يجب أن نغفل عنها. مباراة اليوم تحمل الكثير من الدلالات، لأن تقديم أداء كهذا أمام باريس سان جرمان الذي يبدو أقوى قليلا من الموسم الماضي، يجب أن نبني عليه وندرك مدى قدرتنا على التطور».

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، علما أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى يتأهلون مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، ودعا كوناتيه فريقه إلى التركيز على إنقاذ موسم مخيب عبر ضمان العودة إلى مسابقة النخبة الأوروبية.

وقال «الحد الأدنى بالنسبة لليفربول هو اللعب في دوري أبطال أوروبا. تبقى لنا ست مباريات وعلينا أن نقدم كل ما لدينا في هذه المباريات الست».

ومن المرجح أن ينهي ليفربول الموسم بغياب المهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكي بعد تعرضه لإصابة في الشوط الأول.

وقال كوناتي في هذا الصدد «أعتقد أن الأمر سيئ. لا أعلم، سمعت أشياء كثيرة. لا أملك كلمات للحديث عن ذلك، لأن الأمر صعب جداً عليه مع اقتراب كأس العالم».