«نيمار 4» يسجّل في تعادل سانتوس مع ريكوليتا بكوبا سود أميركانا

ساو باولو (أ ف ب)

سجّل النجم البرازيلي نيمار، الذي لا يزال من غير المؤكد مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال هذا الصيف، هدفه الرابع هذا العام الثلاثاء، لكن من دون أن ينجح في قيادة فريقه سانتوس إلى الفوز، إذ اكتفى بالتعادل 1-1 أمام ريكوليتا الباراجوياني، ضمن دور المجموعات في كوبا سود أميركانا لكرة القدم.

ويملك اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ 34 عاماً، نحو عشر مباريات لإقناع المدرب الإيطالي للـ«سيليساو» كارلو أنشيلوتي الذي استبعده عن التجمع الأخير، قبل إعلان القائمة في 18 مايو.

وقد تحوّل مصير صانع الألعاب إلى قضية رأي عام في البرازيل، حيث رأى رئيس البلاد لولا، الثلاثاء، أن اللاعب يجب أن يُستدعَى «إذا كان جاهزاً بدنياً».

وعانى نيمار من إصابات متكررة في السنوات الأخيرة، ولم يخض سوى ثماني مباريات (من أصل 22) منذ بداية عام 2026، سجّل خلالها أربعة أهداف.

وعلى أرضه المفضلة في ملعب فيلا بيلميرو في ساو باولو، افتتح التسجيل الثلاثاء منذ الدقيقة الرابعة من مباراة كوبا سود أميركانا، وهي بطولة قارية من المستوى الثاني.

لكن ريكوليتا أدرك التعادل من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، ما أثار استياء جماهير أصحاب الأرض التي أنهت اللقاء بإطلاق صافرات الاستهجان ضد لاعبيها بسبب إهدار الفرص.