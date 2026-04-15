«الإمارات للدراجات» يتصدر المرحلة الأولى لطواف «أو جران كامينيو»

مدريد (وام)

أحرز الدنماركي يوليوس يوهانسن، دراج فريق الإمارات "إكس آر جي للدراجات الهوائية"، المركز الأول، وصدارة الترتيب العام، محققاً كذلك أول انتصار له في طواف "أو جران كامينيو" بإسبانيا، وذلك خلال المرحلة الأولى التي انطلقت لمنافسات ضد الساعة.

وتمكن يوهانسن من قطع مسافة 15 كيلومتراً في زمن قدره 17 دقيقة و43 ثانية، متفوقاً بفارق 15 ثانية على البرتغالي رافائيل ريس، دراج فريق أنيكولور- كامبيكارن، الذي حل في المركز الثاني.

وبهذا الفوز، يتصدر يوهانسن الترتيب العام للسباق، متقدماً على رافائيل ريس ونيلسون أوليفيرا، فيما يحتل آدم ييتس المركز السادس، بعدما قدم أداءً مميزاً، حيث أنهى المرحلة في المركز السادس بفارق 40 ثانية، ما يعزز فرصه في المنافسة على الترتيب العام، خاصة في المراحل الجبلية المقبلة.