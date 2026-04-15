الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אליום
ريال مدريد ينعى أسطورته

ريال مدريد ينعى أسطورته
15 ابريل 2026 13:47

مدريد (أ ف ب)
توفي اللاعب السابق لنادي ريال مدريد والمدرب السابق لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 1982، خوسيه إميليو سانتاماريا، عن 96 عاماً، وفقاً لما أعلنه النادي «الملكي» الأربعاء.
ونعى ريال مدريد «أحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية».
وكان سانتاماريا، الذي لعب في مركز قلب الدفاع، قد انضم إلى ريال مدريد عام 1957 قادماً من نادي ناسيونال الأوروجوياني، ولعب خلال واحدة من أكثر الفترات تتويجاً في تاريخ النادي.
وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس: «إلى جانب دي ستيفانو وبوشكاش وخينتو وكوبا، بدأ ذلك الفريق في بناء أسطورة ريال مدريد».
ووُلد سانتاماريا في الأوروجواي، وفاز مع نادي العاصمة الإسبانية بأربعة ألقاب في كأس أوروبا أعوام 1958 و1959 و1960 و1966، إضافة إلى ستة ألقاب في الدوري الإسباني، وغيرها من البطولات.
وخاض 25 مباراة دولية مع منتخب الأوروجواي، قبل حصوله على الجنسية الإسبانية وتمثيل إسبانيا في كأس العالم 1962، ثم تولى لاحقاً تدريب المنتخب.

