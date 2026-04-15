وتر العرقوب يهدد مشاركة إيكيتيكي في كأس العالم

باريس (رويترز)
ذكرت صحيفتا لو باريزيان وليكيب الفرنسيتان، اليوم، أن المهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكي تعرّض لتمزق في وتر العرقوب خلال مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما سيؤدي إلى غيابه عن منافسات كأس العالم.
وأشار اللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً، إلى وتر العرقوب أثناء تلقيه إسعافات من الطاقم الطبي، قبل أن يُنقل على محفّة من ملعب آنفيلد، حيث خسر ليفربول 2-صفر في مباراة إياب دور الثمانية ليودّع البطولة بخسارة إجمالية 4-صفر.
ولم يتسنَ على الفور الحصول على تعليق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وسجّل إيكيتيكي 17 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم منذ انضمامه إلى ليفربول، قادماً من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 69 مليون جنيه إسترليني (93.58 مليون دولار) في يوليو الماضي. وتقام نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.