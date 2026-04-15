الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
وتر العرقوب يهدد مشاركة إيكيتيكي في كأس العالم

15 ابريل 2026 13:52

باريس (رويترز)
ذكرت صحيفتا لو باريزيان ​وليكيب الفرنسيتان، اليوم، أن المهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكي تعرّض لتمزق في ⁠وتر العرقوب خلال مباراة ليفربول أمام ​باريس سان جيرمان في ​دوري أبطال أوروبا ⁠لكرة القدم، ما سيؤدي إلى غيابه عن منافسات كأس العالم.
وأشار اللاعب، البالغ من ‌العمر 23 عاماً، إلى وتر ‌العرقوب أثناء تلقيه إسعافات من الطاقم الطبي، قبل أن يُنقل ​على محفّة من ملعب آنفيلد، حيث خسر ليفربول 2-صفر في مباراة إياب دور الثمانية ليودّع البطولة بخسارة إجمالية ‌4-صفر.
ولم يتسنَ على ​الفور الحصول على تعليق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وسجّل إيكيتيكي 17 هدفاً في مختلف ​المسابقات ‌هذا ⁠الموسم ‌منذ انضمامه إلى ‌ليفربول، قادماً من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 69 ⁠مليون جنيه إسترليني (93.58 مليون دولار) في ​يوليو الماضي. وتقام نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى ​19 يوليو.

«ضيافة مركز دبي التجاري» تقدم خدماتها لـ 1.28 مليون ضيف خلال 2025
