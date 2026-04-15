الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نظام تصويت معقّد ومفصلي يحسم مستقبل الكرة الإيطالية

نظام تصويت معقّد ومفصلي يحسم مستقبل الكرة الإيطالية
15 ابريل 2026 14:15

معتز الشامي (أبوظبي)
تدخل الكرة الإيطالية مرحلة حاسمة مع اقتراب انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والمقررة في 22 يونيو المقبل، في ظل فراغ إداري أعقب استقالة جابرييلي جرافينا، بعد إخفاق المنتخب في بلوغ كأس العالم.
وحدّد الاتحاد يوم 13 مايو المقبل كموعد نهائي لتقديم طلبات الترشح، حيث يُشترط على كل مرشّح تقديم برنامج انتخابي متكامل يحدّد رؤيته لتطوير اللعبة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما يتعين على المرشح الحصول على دعم رسمي من إحدى روابط درجات الدوري الإيطالي «سيري آ، سيري ب، سيري سي، أو رابطة الهواة LND»، أو من الجهات الفنية كاتحاد اللاعبين أو المدربين، أو جمع تأييد ما لا يقل عن 138 مندوباً.
وفي هذا السياق، برز اسم الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو، البالغ من العمر 67 عاماً، كمرشح مدعوم من أندية الدوري الإيطالي، على أن يؤكد ترشحه رسمياً عقب اجتماع رابطة سيري آ في 20 أبريل.
أما عن نظام تصويت في الانتخابات، فيمكن وصفه بالمعقد، حيث تعتمد الانتخابات على نظام تصويت موزّع بإجمالي 516 صوتاً، لكن الأوزان تختلف حسب كل مكوّن داخل منظومة الكرة الإيطالية. وتمتلك رابطة الهواة (LND) الحصة الأكبر بنسبة 34%، تليها رابطة اللاعبين بـ20%، ثم أندية سيري آ بـ18%، فيما تتوزع النسب المتبقية على سيري بـ (6%) وسيري سي (12%) والمدربين (10%).
ويُحسم الفوز بالحصول على «الأغلبية المطلقة» (50% + 1). وفي حال وجود مرشحين اثنين، يمكن إجراء حتى ثلاث جولات تصويت. أما إذا كان عدد المرشحين ثلاثة أو أكثر، ولم يتحقق الحسم من الجولة الأولى، فتُقام جولة إعادة بين المرشحين الأعلى أصواتاً، مع إمكانية إجراء جولتين إضافيتين.
ورغم الدعم القوي الذي يحظى به مالاجو من أندية سيري آ، فإن ذلك لا يضمن له الفوز، نظراً للثقل الكبير لرابطة الهواة، التي يُتوقع أن تدعم رئيسها الحالي جيانكارلو أبيتي، المرشح المحتمل للمنصب.
ولن يكتفي الرئيس المنتظر بإدارة الاتحاد، بل سيقود مشروع إعادة بناء الكرة الإيطالية، وعلى رأسها تعيين مدرب جديد للمنتخب الأول. وحتى ذلك الحين، سيتولى مدرب منتخب تحت 21 عاماً سيلفيو بالديني المهمة مؤقتاً، خلال وديتي لوكسمبورج واليونان في يونيو، عقب استقالة جينارو جاتوزو.
وتبقى هذه الانتخابات مفصلية في رسم ملامح مستقبل الكرة الإيطالية، وسط ترقّب لاسم القائد الجديد، الذي سيحمل على عاتقه إعادة «الآزوري» إلى واجهة المنافسة العالمية.

أخبار ذات صلة
بالإجماع.. أندية إيطاليا تتبنى دعم مالاجو لرئاسة الاتحاد
محمد أحمد: كلمات رئيس الدولة الدافع الأول لإنجاز الظهور الثالث بالمونديال
جينارو جاتوزو
جابرييلي جرافينا
منتخب إيطاليا
كأس العالم 2026
آخر الأخبار
«ضيافة مركز دبي التجاري» تقدم خدماتها لـ 1.28 مليون ضيف خلال 2025
اقتصاد
«ضيافة مركز دبي التجاري» تقدم خدماتها لـ 1.28 مليون ضيف خلال 2025
اليوم 15:20
منصور بن زايد: نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الأشقاء في الأردن عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية
علوم الدار
منصور بن زايد: نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الأشقاء في الأردن عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية
اليوم 15:16
أرسنال وسبورتينج بين تصحيح المسار وانتفاضة العودة!
الرياضة
أرسنال وسبورتينج بين تصحيح المسار وانتفاضة العودة!
اليوم 15:15
"تدوير" تسجل أكثر من 200 يوم عمل متواصل دون إصابات مهدرة للوقت
علوم الدار
"تدوير" تسجل أكثر من 200 يوم عمل متواصل دون إصابات مهدرة للوقت
اليوم 15:12
«الجودو» يدشّن مشواره غداً بـ3 نزالات في «آسيوية الكبار»
الرياضة
«الجودو» يدشّن مشواره غداً بـ3 نزالات في «آسيوية الكبار»
اليوم 15:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©