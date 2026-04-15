أرسنال وسبورتينج بين تصحيح المسار وانتفاضة العودة!

معتز الشامي (أبوظبي)

وضع أرسنال قدماً واحدة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع إلى إتمام المهمة ضد سبورتينج لشبونة، مساء اليوم الأربعاء، بملعب الإمارات.

وبفضل هدف كاي هافرتز في الدقائق الأخيرة الأسبوع الماضي، أنهى أرسنال سلسلة انتصارات سبورتينج الطويلة على أرضه، ما وضعه في موقف قوي لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وستكون هزيمة أرسنال على أرضه أمام بورنموث في الجولة الماضية، والتي أعاقت طموحاته في الفوز بلقب البريميرليج، حاضرة في أذهان الفريق، ولا شك أن ميكيل أرتيتا يسعى جاهداً لتجنُّب أداء آخر محبط قبل مواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد.

وفي المقابل، يستمد سبورتينج الإلهام من عودته التاريخية 5-0 في مباراة الإياب ضد بودو غليمت في الجولة السابقة، رغم أنه لعب أمام جماهيره.

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز أرسنال، حيث تبلغ نسبة فوزه 61.9% خلال 90 دقيقة، أما سبورتينج، فتبلغ نسبة فوزه 16.5%، بينما تبلغ نسبة التعادل 21.6%.

وبالعودة للمواجهات المباشرة، فلم يخسر أرسنال أمام سبورتينج في المسابقات الأوروبية (4 انتصارات و4 تعادلات)، وقد واجه الفريق البرتغالي أرسنال في أوروبا أكثر من أي فريق آخر دون أن يحقق الفوز.

وحسم سبورتينج المباراة الوحيدة السابقة التي جمعت الفريقين بنظام الذهاب والإياب، وذلك في دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2022-2023 بركلات الترجيح بعد تعادلين.

ولم يخسر أرسنال سوى مباراة واحدة من آخر 12 مباراة أوروبية له أمام فرق برتغالية (6 انتصارات و5 تعادلات)، ولم يخسر في آخر 8 مباريات على أرضه (6 انتصارات وتعادلان).

وبشكل عام، فازت الأندية الإنجليزية في آخر 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب في دوري أبطال أوروبا ضد فرق برتغالية، باستثناء فوز بنفيكا 3-0 في مجموع المباراتين على ليفربول حامل اللقب في دور الـ16 من موسم 2005-2006، إضافة إلى الفوز في مباريات ربع النهائي التسع السابقة في هذه البطولة.

وتأهل أرسنال من 19 مباراة من أصل 20 مباراة إقصائية بنظام الذهاب والإياب في أوروبا، وذلك بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج أرضه. كما لم يخسر سوى مباراة واحدة من آخر 23 مباراة أوروبية على أرضه، وكانت هزيمته 1-0 أمام باريس سان جيرمان، بطل الموسم الماضي، في نصف النهائي.

وفي المقابل، يتعيّن على سبورتينج لشبونة الفوز على أرسنال للمرة الأولى في تاريخه، إذا أراد بلوغ نصف النهائي لأول مرة في هذه البطولة، علماً بأنه تأهل في دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2022-2023 بين الفريقين بركلات الترجيح بعد تعادلين متتاليين.

ولم يحقق النادي البرتغالي أي فوز في إنجلترا منذ فوزه على ميدلسبره 3-2 في مارس 2005، وفشل في تحقيق ذلك في محاولاته العشر منذ ذلك الحين (5 تعادلات و5 هزائم).

وفي غضون ذلك، تجب العودة إلى سبتمبر 1970 (4-0 ضد فلوريانا) لمعرفة آخر فوز لسبورتينج خارج أرضه في الأدوار الإقصائية لهذه البطولة. حيث لم يحقق الفريق أي فوز في 10 مباريات منذ ذلك الحين (3 تعادلات و7 هزائم). كما أنه لم يَفُز إلا في مباراة واحدة من أصل 14 مباراة أوروبية خاضها بنظام الذهاب والإياب بعد خسارته مباراة الذهاب على أرضه.

ومع ذلك، فإن فريق روي بورخيس ليس غريباً على قلب تأخره في مباراة الذهاب، حيث سبق له أن قلب تأخره 3-0 إلى فوز على بودو جليمت بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين في الجولة السابقة.

ويسعى سبورتينج الآن لأن يصبح أول فريق برتغالي يفوز بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، منذ أن قاد جوزيه مورينيو بورتو إلى المجد قبل 22 عاماً.