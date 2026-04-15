تشكيلة متاحة بالمجّان من نجوم فازوا بالأبطال

معتز الشامي (أبوظبي)

تنتهي عقود أسماء لامعة بنهاية الموسم، بينهم أساطير صنعوا التاريخ مع بايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، وريال مدريد، وليفربول، وبرشلونة، والمثير للدهشة، أنه بإمكانك تشكيل فريق كامل من الفائزين بدوري أبطال أوروبا هذا الصيف، دون دفع أي رسوم انتقال.

ونرصد في التقرير التالي تشكيلة كاملة من الفائزين بدوري أبطال أوروبا، والمتاحين للتعاقد مجاناً بنهاية الموسم، حيث فاز هؤلاء اللاعبون بالبطولة 23 مرة مجتمعين.

وفي حراسة المرمى، العملاق الألماني مانويل نوير، حيث ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً، مع بايرن ميونيخ في يونيو 2026، وسيحسم موقفه، سواء بالتجديد لمدة موسم إضافي آخر أو الاعتزال، نهاية منافسات الموسم الجاري.

وفي قلب الدفاع، أنطونيو روديجر، حيث يُعد الدولي الألماني، أحد أبرز لاعبي ريال مدريد، وقد أضاف ميداليتين جديدتين في دوري الأبطال إلى الميدالية التي فاز بها مع تشيلسي عام 2021. ذكرت صحيفة «ماركا» أن النادي ووكلاء اللاعب اتفقوا على تعليق مفاوضات تجديد عقده مؤقتاً.

ويكمل ثنائي قلب الدفاع، جون ستونز، حيث لعب المدافع دوراً محورياً في فوز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023، لكن لسوء الحظ، حرمته الإصابات المتكررة من المشاركة بانتظام مع خلال المواسم الثلاثة الماضية، ويبدو أن رحيله هذا الصيف أمر مرجح.

وفي المركز الظهير الأيمن، داني كارفاخال، حيث فاز قائد ريال مدريد بـ6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ناديه الذي نشأ فيه. وقّع الإسباني عقده الأخير في أكتوبر 2024، والذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، ولا توجد أي أخبار حتى الآن عن تمديده.

وفي مركز الظهير الأيسر، أندرو روبرتسون، حيث شارك اللاعب الاسكتلندي أساسياً في جميع نهائيات دوري أبطال أوروبا الثلاثة التي خاضها ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، وفاز بالنهائي الثاني على توتنهام عام 2019. لكن دوره تراجع تدريجياً بعد أن حلّ ميلوس كيركيز مكانه، وأعلن اللاعب مؤخراً أنه سيرحل بنهاية موسم 2025-2026.

وفي خط الوسط، كاسيميرو، الذي استعاد تألقه، ولعب دوراً محورياً في انتعاش مانشستر يونايتد، لكن ربما حان الوقت المناسب لانفصال الطرفين، حيث يبحث يونايتد حالياً عن خليفة طويل الأمد، يبدو أن الدوري الأميركي هو الخيار الأنسب للبرازيلي.

وفي خط الوسط، أيضاً، ليون جوريتسكا، حيث كان الألماني عنصراً أساسياً في ثلاثية بايرن ميونيخ موسم 2019-2020. ظل جوريتزكا لاعباً مفيداً تحت قيادة فينسنت كومباني، لكنه تراجع دوره بشكل ملحوظ، وفضّل عليه ألكسندر بافلوفيتش، اللاعب الأكثر مهارة، في مواجهة فرق النخبة.

ويكمل ثلاثي خط الوسط، برناردو سيلفا، حيث التزم قائد مان سيتي الصمت حيال مستقبله، لكن المدرب المساعد بيب ليندرز ألمح إلى أنه سيرحل بنهاية عقده. ارتبط اسم البرتغالي ببرشلونة مؤخراً، وقد نشهد أخيراً انتقاله إلى كتالونيا بعد 9 سنوات من العمل الشاق في مانشستر.

وفي الجناح الأيمن، محمد صلاح، حيث وقّع نجم ليفربول، على تمديد عقده لمدة عامين الصيف الماضي فقط، ولكن بعد موسم 2025-2026 الصعب والمتعثر، تم التوصل إلى اتفاق لرحيله نهاية الموسم مجاناً.

وفي مركز الجناح الأيسر، يأتي ساديو ماني، رفيق صلاح القيم في ليفربول، حيث يقترب السنغالي من نهاية عقده مع النصر، ولا يتوقع عودة جناح ليفربول السابق إلى ناد أوروبي كبير، لكن تألقه مع السنغال في فوزها الأخير بكأس الأمم الأفريقية، يشير إلى أنه لا ينبغي له التفكير في الاعتزال قريباً.

وفي مركز المهاجم، روبرت ليفاندوفسكي، حيث يدرس النجم البولندي، 37 عاماً، الرحيل عن برشلونة صيف 2026، بعد تراجع دوره ومعدلاته التهديفية، مع اهتمام من أندية سعودية، ويوفنتوس وميلان.