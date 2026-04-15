الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قرعة كأس آسيا 2027 تقام 9 مايو في السعودية

15 ابريل 2026 14:16

كوالالمبور(أ ف ب)
ستقام قرعة كأس آسيا 2027 لكرة القدم في السعودية في التاسع من مايو المقبل، وفقاً لما أفاد به الاتحاد القاري للعبة، بعدما كانت قد أرجئت سابقاً بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط.
وكان من المقرر أن تقام القرعة في 11 أبريل في الرياض، إلا أن الحفل قد تم تأجيله "لتأمين المشاركة الكاملة من جميع المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية"، وفقاً لما قاله الاتحاد القاري في بيانه.
وسيُقام الحدث الآن في 9 مايو في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وهو موقع مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد الآسيوي الذي يتخذ من كوالالمبور مقراً له.
ومن المقرر أن تُقام النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير من العام المقبل، وقد تم تأكيد مشاركة 23 منتخباً من أصل 24.
وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المقعد الأخير سيتحدد من خلال مباراة ضمن المجموعة الثانية بين لبنان واليمن، والتي أُعيدت جدولتها لتقام في 4 يونيو.
وستستضيف مدن الرياض وجدة والخُبر منافسات البطولة.
وسيتم توزيع المنتخبات الـ24 على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

آخر الأخبار
منصور بن زايد: نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الأشقاء في الأردن عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية
علوم الدار
اليوم 15:16
أرسنال وسبورتينج بين تصحيح المسار وانتفاضة العودة!
الرياضة
اليوم 15:15
"تدوير" تسجل أكثر من 200 يوم عمل متواصل دون إصابات مهدرة للوقت
علوم الدار
اليوم 15:12
«الجودو» يدشّن مشواره غداً بـ3 نزالات في «آسيوية الكبار»
الرياضة
اليوم 15:01
عبدالله حسن عضواً في النخبة للاستراتيجية والتخطيط «الآسيوي»
الرياضة
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©