اللقب الـ16 يؤكد جدارة شباب الأهلي بزعامة السلة

علي معالي (أبوظبي)

فرض شباب الأهلي هيمنته على دوري رجال السلة بعد التتويج باللقب الـ16 في تاريخ البطولة، التي انطلقت منذ عام 1977، لتؤكد قلعة «الفرسان» أنها الأفضل في تاريخ هذه البطولة، بالفوز بأكبر عدد من المرات، وكذلك استعاد الفريق لقبه بعد غياب موسم واحد توّج به الشارقة.

وخلال التاريخ الطويل للدوري، جاء شباب الأهلي في صدارة المُتوجين باللقب برصيد 16 مرة، يليه الوحدة 13 مرة، والشارقة والوصل، بواقع 8 مرات لكل فريق، ثم نادي الشباب «سابقاً» 4 مرات.

وجاء تتويج «الفرسان»، بعد موسم حافل بالأداء القوي والثابت، حيث أظهر الفريق شخصية البطل منذ المراحل الأولى، معتمداً على مزيج من الخبرة والمهارة والروح الجماعية، ونجح الفريق في فرض أسلوبه داخل الملعب، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، ليحسم المواجهات بثقة واستحقاق، وهو ما ظهر بوضوح في مباراتي النهائي (الذهاب والإياب) أمام فريق النصر، وقدّم خلالهما شباب الأهلي أداءً عكس جاهزيتهم الفنية والبدنية، وخبراتهم العالية في حسم الألقاب.

من جانبه، هنّأ عبداللطيف الفردان رئيس اتحاد كرة السلة شباب الأهلي على لقب الدوري قائلاً: «يستحق شباب الأهلي اللقب بعد أداء مميّز من كافة الجوانب، فهو من الأندية الكبيرة على مستوى الدولة والخليج وآسيا في اللعبة، وفي ظل الظروف التي مرّت بها المنطقة نرى أنه موسم استثنائي جاء بامتياز».

وأضاف: «نتمنى في المواسم المقبلة لبطولة الدوري أن نشاهد فرقاً أخرى تدخل أجواء المنافسة، في ظل التطور الكبير الذي نشاهده في المستويات».

وأشاد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بما قدمه فريقه هذا الموسم قائلاً: «من الصعب عدم رؤية شباب الأهلي على منصة التتويج في كل موسم، وتحقيقنا للقب الـ16 يؤكد أننا بالفعل رقم صعب، ونحن في السلة عائلة واحدة لذلك نحقق الألقاب، ونحن الفريق الأكثر استقراراً بين أندية الدولة، والأقل تغييراً في لاعبي الفريق، وهناك تجانس بين منظومة اللعبة».