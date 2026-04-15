الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اللقب الـ16 يؤكد جدارة شباب الأهلي بزعامة السلة

15 ابريل 2026 14:48

علي معالي (أبوظبي)
فرض شباب الأهلي هيمنته على دوري رجال السلة بعد التتويج باللقب الـ16 في تاريخ البطولة، التي انطلقت منذ عام 1977، لتؤكد قلعة «الفرسان» أنها الأفضل في تاريخ هذه البطولة، بالفوز بأكبر عدد من المرات، وكذلك استعاد الفريق لقبه بعد غياب موسم واحد توّج به الشارقة.
وخلال التاريخ الطويل للدوري، جاء شباب الأهلي في صدارة المُتوجين باللقب برصيد 16 مرة، يليه الوحدة 13 مرة، والشارقة والوصل، بواقع 8 مرات لكل فريق، ثم نادي الشباب «سابقاً» 4 مرات.
وجاء تتويج «الفرسان»، بعد موسم حافل بالأداء القوي والثابت، حيث أظهر الفريق شخصية البطل منذ المراحل الأولى، معتمداً على مزيج من الخبرة والمهارة والروح الجماعية، ونجح الفريق في فرض أسلوبه داخل الملعب، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، ليحسم المواجهات بثقة واستحقاق، وهو ما ظهر بوضوح في مباراتي النهائي (الذهاب والإياب) أمام فريق النصر، وقدّم خلالهما شباب الأهلي أداءً عكس جاهزيتهم الفنية والبدنية، وخبراتهم العالية في حسم الألقاب.
من جانبه، هنّأ عبداللطيف الفردان رئيس اتحاد كرة السلة شباب الأهلي على لقب الدوري قائلاً: «يستحق شباب الأهلي اللقب بعد أداء مميّز من كافة الجوانب، فهو من الأندية الكبيرة على مستوى الدولة والخليج وآسيا في اللعبة، وفي ظل الظروف التي مرّت بها المنطقة نرى أنه موسم استثنائي جاء بامتياز».
وأضاف: «نتمنى في المواسم المقبلة لبطولة الدوري أن نشاهد فرقاً أخرى تدخل أجواء المنافسة، في ظل التطور الكبير الذي نشاهده في المستويات».
وأشاد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بما قدمه فريقه هذا الموسم قائلاً: «من الصعب عدم رؤية شباب الأهلي على منصة التتويج في كل موسم، وتحقيقنا للقب الـ16 يؤكد أننا بالفعل رقم صعب، ونحن في السلة عائلة واحدة لذلك نحقق الألقاب، ونحن الفريق الأكثر استقراراً بين أندية الدولة، والأقل تغييراً في لاعبي الفريق، وهناك تجانس بين منظومة اللعبة».

أخبار ذات صلة
«متنزه مليحة الوطني» يُطلق ورشاً للأطفال
ملامح الوطن والحب في بيت الشعر بالشارقة
دوري كرة السلة
شباب الأهلي
الشارقة
الوحدة
آخر الأخبار
«ضيافة مركز دبي التجاري» تقدم خدماتها لـ 1.28 مليون ضيف خلال 2025
اقتصاد
«ضيافة مركز دبي التجاري» تقدم خدماتها لـ 1.28 مليون ضيف خلال 2025
اليوم 15:20
منصور بن زايد: نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الأشقاء في الأردن عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية
علوم الدار
منصور بن زايد: نواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الأشقاء في الأردن عبر مشاريع نوعية تدعم التنمية
اليوم 15:16
أرسنال وسبورتينج بين تصحيح المسار وانتفاضة العودة!
الرياضة
أرسنال وسبورتينج بين تصحيح المسار وانتفاضة العودة!
اليوم 15:15
"تدوير" تسجل أكثر من 200 يوم عمل متواصل دون إصابات مهدرة للوقت
علوم الدار
"تدوير" تسجل أكثر من 200 يوم عمل متواصل دون إصابات مهدرة للوقت
اليوم 15:12
«الجودو» يدشّن مشواره غداً بـ3 نزالات في «آسيوية الكبار»
الرياضة
«الجودو» يدشّن مشواره غداً بـ3 نزالات في «آسيوية الكبار»
اليوم 15:01
