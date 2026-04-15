الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
كونتي يقترب من «الآزوري» ونابولي يجهّز «البدائل»

15 ابريل 2026 17:00

معتز الشامي (أبوظبي)
تتسارع التطورات داخل الكرة الإيطالية مع تصاعد الأنباء حول اقتراب أنطونيو كونتي من تولي تدريب منتخب إيطاليا، في أعقاب استقالة جينارو جاتوزو، وهو ما دفع نادي نابولي إلى التحرك مبكراً بخطة طوارئ، ووضع قائمة مختصرة من البدائل المحتملة تحسباً لرحيله.
وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن كونتي يُعد أحد أبرز المرشحين لتولي قيادة «الآزوري»، إلى جانب ماسيميليانو أليجري، مع طرح أسماء أخرى مثل روبرتو مانشيني وسيموني إنزاجي كخيارات محتملة.
بينما حاول رئيس نابولي أوريليو دي لاورينتيس التقليل من احتمالية الرحيل، مؤكداً ثقته في بقاء كونتي، لكنه في الوقت ذاته طالب بحسم سريع لمستقبله، لتفادي الدخول في سباق متأخر لاختيار بديل مناسب قبل انطلاق الموسم الجديد.
وتشير التقارير إلى أن إدارة نابولي وضعت مدرب روما الحالي جيان بييرو جاسبيريني على رأس قائمة المرشحين. وكان جاسبيريني قريباً من تدريب الفريق سابقاً قبل التعاقد مع كونتي في صيف 2024، كما أن مستقبله في العاصمة الإيطالية يحيطه الغموض مؤخراً، بسبب توتر علاقته مع المستشار كلاوديو رانييري.
وإلى جانب جاسبيريني، تدرس إدارة نابولي ثلاثة أسماء أخرى، أبرزها مدرب بولونيا فينتشينزو إيتاليانو، ومدرب ساسولو فابيو جروسو، بالإضافة إلى خيار عاطفي يتمثل في عودة ماوريتسيو ساري، الذي سبق أن قاد الفريق بين عامي 2015 و2018، ويعمل حالياً في ولايته الثانية مع لاتسيو.
ويبقى مستقبل نابولي معلقاً بقرار كونتي، الذي قد يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في مشروع الفريق، خاصة بعد قيادته للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي. وبين انتظار الحسم وتجهيز البدائل، تعيش إدارة «البارتينوبي» سباقاً مع الزمن لضمان استقرار فني يواكب طموحات النادي في المرحلة المقبلة.

6.6 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» خلال النصف الأول
«ألفا ظبي» تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 مليار درهم
49.21 مليار درهم الإيرادات الفندقية في الدولة خلال 2025 بنمو 9.7%
49.21 مليار درهم الإيرادات الفندقية في الدولة خلال 2025 بنمو 9.7%
أكثر من 1800 طلب ترشيح لجائزة محمد بن راشد للمعرفة 2026
أكثر من 1800 طلب ترشيح لجائزة محمد بن راشد للمعرفة 2026
أعاد للأذهان نسخة 2015.. شباب الأهلي يستعيد التوهج القاري ببطاقة النخبة
أعاد للأذهان نسخة 2015.. شباب الأهلي يستعيد التوهج القاري ببطاقة النخبة
«الخارجية» تفتح باب التقديم لبرنامجها للبعثات الدراسية
«الخارجية» تفتح باب التقديم لبرنامجها للبعثات الدراسية
