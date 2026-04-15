بالفوز على «الشارقة» ذهاباً.. سيدات الوصل يقتربن من درع دوري الطائرة

15 ابريل 2026 15:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
وضع فريق سيدات نادي الوصل قدماً على منصة التتويج بلقب دوري الكرة الطائرة، بعد فوزه على مضيفه نادي الشارقة لرياضة المرأة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور النهائي، في انتظار مواجهة الإياب المقررة مساء السبت المقبل على صالة نادي الوصل.
وحسمت «سيدات الوصل» مواجهة الذهاب بنتائج الأشواط (25-22 ,25-21, 25-23)، ليحصدن أفضلية مهمة في سباق التتويج بدرع الدوري قبل لقاء الإياب المرتقب.
وفي ذهاب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز فريق نادي خورفكان لرياضة المرأة، على مضيفه أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3-2، في مباراة قوية جاءت أشواطها (25-16,23-25,28-26,20-25,15-13).
ويشهد دوري السيدات في الموسم الجاري 2024-2025 مشاركة 13 فريقاً، هي الوصل، الشارقة لرياضة المرأة، أكاديمية فاطمة بنت مبارك، أبوظبي للسيدات، خورفكان لرياضة المرأة، أكاديمية سنتركس الرياضية، أكاديمية إيبيك، أكاديمية إيليت، أكاديمية ريو، الجامعة الأميركية، أكاديمية ستار، إيليت ولفز، وأبوظبي سبايكرز.

أخبار ذات صلة
الوصل يستعيد توازنه بثلاثية في شباك عجمان
الوصل ينهي عقد السناني بالتراضي
الوصل
الشارقة لرياضة المرأة
دوري الكرة الطائرة
آخر الأخبار
6.6 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» خلال النصف الأول
اقتصاد
«ألفا ظبي» تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 مليار درهم
اليوم 17:27
49.21 مليار درهم الإيرادات الفندقية في الدولة خلال 2025 بنمو 9.7%
اقتصاد
49.21 مليار درهم الإيرادات الفندقية في الدولة خلال 2025 بنمو 9.7%
اليوم 17:26
أكثر من 1800 طلب ترشيح لجائزة محمد بن راشد للمعرفة 2026
علوم الدار
أكثر من 1800 طلب ترشيح لجائزة محمد بن راشد للمعرفة 2026
اليوم 17:20
أعاد للأذهان نسخة 2015.. شباب الأهلي يستعيد التوهج القاري ببطاقة النخبة
الرياضة
أعاد للأذهان نسخة 2015.. شباب الأهلي يستعيد التوهج القاري ببطاقة النخبة
اليوم 17:15
«الخارجية» تفتح باب التقديم لبرنامجها للبعثات الدراسية
علوم الدار
«الخارجية» تفتح باب التقديم لبرنامجها للبعثات الدراسية
اليوم 17:12
