بالفوز على «الشارقة» ذهاباً.. سيدات الوصل يقتربن من درع دوري الطائرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وضع فريق سيدات نادي الوصل قدماً على منصة التتويج بلقب دوري الكرة الطائرة، بعد فوزه على مضيفه نادي الشارقة لرياضة المرأة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور النهائي، في انتظار مواجهة الإياب المقررة مساء السبت المقبل على صالة نادي الوصل.

وحسمت «سيدات الوصل» مواجهة الذهاب بنتائج الأشواط (25-22 ,25-21, 25-23)، ليحصدن أفضلية مهمة في سباق التتويج بدرع الدوري قبل لقاء الإياب المرتقب.

وفي ذهاب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز فريق نادي خورفكان لرياضة المرأة، على مضيفه أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3-2، في مباراة قوية جاءت أشواطها (25-16,23-25,28-26,20-25,15-13).

ويشهد دوري السيدات في الموسم الجاري 2024-2025 مشاركة 13 فريقاً، هي الوصل، الشارقة لرياضة المرأة، أكاديمية فاطمة بنت مبارك، أبوظبي للسيدات، خورفكان لرياضة المرأة، أكاديمية سنتركس الرياضية، أكاديمية إيبيك، أكاديمية إيليت، أكاديمية ريو، الجامعة الأميركية، أكاديمية ستار، إيليت ولفز، وأبوظبي سبايكرز.