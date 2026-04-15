معسكر بانكوك يرفع جاهزية «أبيض الناشئين 2009» لتحدي آسيا

15 ابريل 2026 16:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تُكمل التجارب الودية لمنتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2009، أمام منتخبي الهند وتايلاند، جاهزيته لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، المقررة في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو 2026، بمشاركة 16 منتخباً، والمؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.
ويُقيم «أبيض الناشئين» معسكراً إعدادياً حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، انطلق في 11 أبريل الجاري ويستمر حتى 25 من الشهر ذاته، بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم.
ويخوض المنتخب ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، حيث يلتقي منتخب الهند يومي 17 و21 أبريل، قبل أن يختتم تجاربه بمواجهة منتخب تايلاند يوم 24 أبريل.
وترفع هذه المباريات الثلاث، أمام منتخبي الهند وتايلاند المتأهلين بدورهما إلى النهائيات القارية، من جاهزية «أبيض الناشئين»، الذي خاض أربع مباريات ودية خلال عام 2026، استهلها بالتعادل أمام ضيفه منتخب السعودية 2-2، ثم الخسارة أمام طاجيكستان 0-1، قبل أن يواجه سنغافورة في مباراتين تعادل في الأولى 0-0، وفاز في الثانية 2-0.
وتضع التجارب المنتظرة المنتخب في قمة الجاهزية قبل خوض النهائيات، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية (بطلة اللقب مرتين)، واليمن، وفيتنام.
وتم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية (المضيف)، طاجيكستان، تايلاند، وميانمار.  فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان، إندونيسيا، الصين، وقطر.  أما المجموعة الرابعة، فتشهد منافسة قوية بين أوزبكستان (حامل اللقب)، أستراليا، الهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في البطولة إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.
وتضم قائمة «أبيض الناشئين» خلال معسكر تايلاند 27 لاعباً هم الحراس جاسم عبدالله، مبارك أحمد حمد، سلطان جوهر علي، جوشا بنتلي.
وضمّت التشكيلة في الدفاع: محمد عبدالرحمن موسى، عبدالله عوض سعيد، سلطان قاسم محمد، بطي خميس مطر، عبدالرحمن وليد الكاس، علي حمد خميس، سلطان ماجد جمعة، جوهانس وايمر، إضافة للاعبي الوسط: فارس علي عبدالله، مسلم محمد خلف، سالم جمال محمد، حسين يوسف أنور، سلطان ناصر بخيت، سعود يعقوب الدرعي، جابريل الخوري، حمزة سويد.
وفي الهجوم: علي حسن حسين، آدم محروس، سالم فهد الظنحاني، حمد سالم سعيد، عيسى أحمد البلوشي، محمود بدر، جايدن أديتيبا.

كأس آسيا للناشئين
منتخب الناشئين
نهائيات كأس العالم
