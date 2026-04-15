الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الجودو» يدشّن مشواره غداً بـ3 نزالات في «آسيوية الكبار»

«الجودو» يدشّن مشواره غداً بـ3 نزالات في «آسيوية الكبار»
15 ابريل 2026 15:01

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للجودو غداً 3 نزالات في افتتاح بطولة آسيا لفردي كبار الجودو لعام 2026، التي ينظّمها الاتحاد الصيني للجودو تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF)، والتي تستمر منافساتها حتى مساء السبت بصالة مدينة (أوردوس) الرياضية، في شمال الصين، بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، من بينهم 3 منتخبات عربية آسيوية هي الإمارات والبحرين وسوريا.
وتأتي الجولة الافتتاحية للبطولة التي تبلغ جوائزها النقدية 154 ألف يورو، على ضوء القرعة التي جرت بعد ظهر أمس بنفس قاعة المنافسات، حيث تشهد تلك الجولة مشاركة منتخبنا في منافسات الوزن الخفيف للرجال والسيدات عبر 3 لاعبين، بداية بمشاركة اللاعبة الذهبية بشيرات خرودي، التي تواجه الفائزة من مباراة الكورية جونغ والصينية ليو بن في منافسات وزن تحت 52 كجم، بينما يخوض سيمون قسطنطين تصفيات (وزن تحت 60 كجم)، حيث يلتقي في مباراته الأولى مع الفائز من مباراة مهرزاد (طاجكستان) ويشاي (بوتان).
ويختتم منتخبنا مشاركته في الجولة الافتتاحية بمشاركة اللاعب نار مند بيان في منافسات (وزن تحت 66 كجم)، حيث يواجه بطل منغوليا كازيبيك.

منتخب الجودو
كأس آسيا للجودو
