جودلفين يجهّز «ديستانت ستورم» لموقعة الجينيز الإنجليزي

عصام السيد (أبوظبي)

يعتقد تشارلي أبلبي أن المهر «ديستانت ستورم» لجودلفين، يمتلك العديد من المقومات قبل سعيه للفوز بسباق «بيتفريد 2000 جينيز» في نيوماركت الشهر المقبل.

وبعد فوزه بثلاثة من آخر أربعة سباقات كلاسيكية في الموسم، يبدو أن مدرب جودلفين في نيوماركت، يمتلك حظوظاً قوية قبل انطلاق سباق هذا العام يوم السبت 2 مايو.

ويتصدر فريقه «ديستانت ستورم» الذي حقق أداءً مميزاً، حيث اختتم الموسم الماضي بحصوله على المركز الثالث بفارق ضئيل في سباق «دارلي ديوهيرست ستيكس» من الفئة الأولى لمسافة 1400 متر على نفس المضمار، وذلك بعد أسبوعين فقط من فوزه في سباق «تاترسالز ستيكس» من الفئة الثالثة على نفس المضمار والمسافة.

وتحضيراً لعودته إلى المنافسة، شارك ابن «نايت أوف ثاندر»، المرشح الأوفر حظاً للفوز بسباق «2000 جينيز» بنسبة 10/1، في تدريب على مضمار السباق بقيادة الفارس ويليام بويك في «رولي مايل» قبل يومين.

وخلال سباق 1400 متر، لم يُطلب من المهر المملوك لجودلفين بذل جهد كبير قبل أن ينهي السباق بسهولة في المقدمة، مما قرّبه خطوةً نحو مشاركته في السباق الكلاسيكي.

قال أبلبي: «لم نرَ «ديستانت ستورم» منذ سباق ديوهيرست، وكنتُ سعيداً جداً بأدائه، إنه حصان قويّ، وكنّا محظوظين بالتواجد هنا في الربيع للمشاركة مباشرةً في سباق 2000 جينيز».

إنّ المشاركة في سباق 2000 جينيز بعد المشاركة في سباق ديوهيرست، وتقديم أداء جيد فيه، يُعدّ ميزةً كبيرة.

أنا أؤمن بشدة بالحصان الذي خاض غمار هذا المستوى وحقق فيه النجاح، وهذا ما فعله «ديستانت ستورم»، فهو يستوفي جميع الشروط المطلوبة.

كانت الخطة دائماً هي القدوم إلى هنا ومنحه جولة تدريبية جيدة، ولكن كما قلتُ لويليام، لسنا بحاجة إلى جولة تدريبية شاقة لأنه في كامل لياقته، ولم يتبقَّ سوى أسبوعين ونصف الأسبوع، لقد سررتُ للغاية بأدائه على الأرض المرتفعة.

بينما يتعين على «ديستانت ستورم»، الذي لم يشارك حتى الآن إلا في سباقات 1400 متر، إثبات قدرته على قطع مسافة ميل، يعتقد أبلبي أن إرسال هذا الحصان، الفائز بسباقين، مباشرةً إلى سباق 2000 جينيز دون سباق تحضيري سيعزز فرصه.

لم يكن «ديستانت ستورم» الحصان الوحيد من فريق خيول جودلفين بإشراف أبلبي المُستعد للمنافسة على لقب سباق الألفي جينيز، الذي سيُظهر مهاراته على مضمار رولي مايل، حيث تدرّب أيضاً «كينجز تريل»، الفائز مؤخراً في سباق كيمبتون بارك، على نفس المسافة تحت قيادة جيمس دويل.

وقد ينضم إليهما في سباق 2000 جينيز زميلهما في الإسطبل، «هيدن فورس»، الذي سيختبر قدراته في سباقات الكلاسيكيات في سباق بيتواي كريفن ستيكس من الفئة الثالثة، بعد أن حقق فوزين متتاليين على المضمار الصناعي في كيمبتون بارك.

لم يكتفِ أبلبي بإخضاع اثنين من خيوله المرشحة لسباق 2000 جينيز لاختبارات قبل عودة السباقات إلى مضمار رولي مايل في عام 2026، بل أشرك أيضاً «أباشيري» مهرته الوحيدة المشاركة في سباق بيتفريد 1000 جينيز، في هذا المضمار.

وبهرت ابنة «فرانكل» الجميع في أول ظهور لها على مضمار السباق في نوفمبر الماضي، عندما فازت بسهولة في سباق للمبتدئين في كيمبتون بارك.