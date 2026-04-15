الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للزوارق» إلى الجولة الأولى من مونديال الفورمولا1

15 ابريل 2026 16:33

أبوظبي (وام)
يستعد فريق أبوظبي للزوارق للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي تحتضنها إيطاليا الشهر المقبل.
وأكد ثاني القمزي المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اختيار 3 متسابقين مع 3 زوارق للمشاركة في الجولة، وهم راشد القمزي، وجوناس أندرسون وإريك ستارك.
وقال القمزي إن الفريق أتم استعداداته للمشاركة بطموحات كبيرة للمنافسة على النتائج الإيجابية في الجولة الأولى، بعد مرحلة ناجحة من التجارب في إيطاليا، لتأكيد مكانة فريق أبوظبي العالمية في سباقات الفورمولا1.
وأوضح أن نادي أبوظبي للرياضات البحرية حقق طفرة كبيرة في المجالات والبرامج والأنشطة والفعاليات كافة، بدعم من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وحرصه على توفير مقومات التميز كافة.
وأشار إلى أن النادي أمام مرحلة مهمة من الفعاليات في الفترة المقبلة عبر التنوع في السباقات الشراعية والحديثة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذل في تأسيس قاعدة قوية من المواهب، بأكاديمية النادي البحرية.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©