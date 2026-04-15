أتلتيكو يتأهب لتحقيق حلم الأبطال

مدريد(أ ف ب)

قال المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد الإسباني دييجو سيميوني، إن فريقه بات جاهزاً أخيراً للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أطاح بمواطنه برشلونة الثلاثاء وبلغ الدور نصف النهائي.

وخسر أتلتيكو إياب ربع النهائي على أرضه 1-2، لكن ذلك كان كافياً للتأهل بمجموع المباراتين 3-2، عقب فوزه 2-0 ذهاباً على ملعب كامب نو الأسبوع الماضي.

وسيواجه أتلتيكو الذي لم يسبق له التتويج بلقب المسابقة، في نصف النهائي المتأهل بين أرسنال الإنجليزي أو سبورتينج البرتغالي.

وقال سيميوني "سندخل المواجهة بكل آمالنا وبإيمان كامل. نعرف نقاط قوتنا ونعرف عيوبنا".

وأضاف "نحن جاهزون. سنلاحق ما كنا نسعى إليه منذ سنوات طويلة".

وقاد سيميوني أتلتيكو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016، لكن الفريق خسر اللقب بشكل مؤلم في المرتين أمام جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد. وكانت آخر مرة بلغ فيها "روخيبلانكوس" نصف النهائي في عام 2017.

وقال المدرب الأرجنتيني "مرّ أربعة عشر عاماً الآن (على رأس الفريق)، ولا يزال يثير حماسي أن أرى الفريق يواصل المنافسة".

وأضاف "تغيّر اللاعبون، واضطررنا إلى البدء من جديد مرات عديدة، وها نحن هنا مجدداً بين أفضل أربعة فرق في أوروبا".

ومن جهته، قال المهاجم الفرنسي المخضرم لفريق العاصمة الإسبانية أنطوان جريزمان، إن فريقه كان يؤمن دائماً بقدرته على العودة، رغم تلقيه هدفين مبكرين من برشلونة.

وسجّل لامين جمال وفيران توريس هدفين لبرشلونة، بطل المسابقة خمس مرات، ليتقدم الثلاثاء، لكن النيجيري أديمولا لوكمان قلص الفارق لأتلتيكو، وكان هدفه حاسما.

وقال جريزمان للصحافيين "مع جماهيرنا والجودة التي نملكها، كنا نعلم أننا قادرون على تسجيل هدف".

وأضاف "لم نكن مرتاحين بالكرة، ولم نكن هادئين بما يكفي للعب، لكننا بلغنا نصف النهائي".

وتابع "كانت مواجهة جميلة وصعبة، أمام فريق يلعب بشكل جيد جداً. كانت قاسية للغاية، لكننا تأهلنا".