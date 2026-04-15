«المضمار الأصفر» ينقل إد كريسفورد من نيوماركت إلى دبي

عصام السيد (أبوظبي)

سينتقل إد كريزفورد الذي يُدرّب بالشراكة مع والده سايمون، حالياً في نيوماركت، إلى دبي في وقت لاحق من هذا العام، ليصبح مدرباً خاصاً لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وانضم كريسفورد إلى والده في إسطبلات جينزبورو عام 2020، وحقق الثنائي معاً نجاحات كبيرة في سباقات محلية، حيث درّبا خيولاً مثل "فانديك"، الفائز بلقبين من الفئة الأولى، والفرس "تشويسيا"، التي فازت بلقبين من الفئة الثانية في ميدان، ولقب من الفئة الأولى في أميركا العام الماضي.

كما يمتلك آل كريسفورد إسطبلاً فرعياً في دبي، حيث درّب عدداً من الخيول البارزة هذا العام، بما في ذلك "قدوة"، وصيف سباق دبي تيرف مؤخراً، و"ميدان"، صاحب المركز الثالث في كأس دبي العالمي، وكلاهما لسمو الشيخ أحمد بن راشد ال مكتوم، وتايتل رول، الفائز بسباق جميرا 2000 جينيز.

وأصدرت مزرعة جينزبورو للخيول المهجنة الأصيلة بيانًا جاء فيه: "سيحصل إد كريسفورد على رخصة تدريب مستقلة في دبي في وقت لاحق من هذا العام، بعد قبوله منصب مدرب خاص لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وشكّل سيمون وإد كريسفورد أول شراكة تدريبية مرخصة في بريطانيا في مايو 2020، وحققا نجاحاً باهراً مع 83 فائزاً في سباقات كبرى، من بينها فائزون في سباقات الفئة الأولى في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وسيغادر إد كريسفورد نيوماركت في أغسطس ليبدأ مهامه الجديدة في الإمارات، وسيواصل سايمون كريسفورد التدريب في مزرعة جينزبورو للخيول الأصيلة، بالإضافة إلى إدارة إسطبل فرعي خلال فعاليات كأس دبي العالمي.