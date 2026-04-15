موراي يعتزل التنس

لندن (رويترز)

أعلن جيمي موراي، المصنف الأول على العالم سابقاً في منافسات التنس للزوجي، اليوم الأربعاء اعتزاله، لينهي مسيرته ​في عمر 40 عاماً بعد مشوار حافل بإنجازات من بينها سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ولقب في كأس ديفيز ⁠حققه مع شقيقه آندي.

وكان جيمي، الأخ الأكبر لآندي ​المصنف الأول على العالم سابقاً في الفردي، وصل ​إلى ‌المركز الأول في التصنيف ⁠العالمي ​للزوجي عام 2016.

ويعتزل جيمي بعد أن حصد 34 لقباً، بما في ذلك ألقابه في البطولات الكبرى ومنها لقبان في الزوجي ببطولتي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة ‌عام 2016. كما فاز بخمسة ألقاب في الزوجي ‌المختلط موزعة بين بطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة.

وقال جيمي في بيان وجه فيه الشكر لعائلته "تنتهي رحلتي في ​عالم التنس بعد (مسيرة استمرت) 36 عاماً. أشعر بأنني محظوظ للغاية ومتميز بفضل كل التجارب الرائعة التي منحتني إياها هذه الرياضة العظيمة".

وأضاف "لجميع من ساعدوني ودعموني - أقدركم جميعاً!".

وفاز موراي بأول لقب له ‌في عام 2007، وجاء ​آخر تتويج له في بطولة بلجراد المفتوحة في صربيا في نوفمبر 2024.

وربما جاءت أكثر لحظاته التي لا تُنسى في عام ​2015 عندما شارك مع ‌شقيقه ⁠آندي في ‌مباراة الزوجي بنهائي كأس ‌ديفيز، وساعد بريطانيا في النهاية في الفوز على بلجيكا وحصد أول لقب ⁠لها منذ عام 1936.

وقال سكوت لويد الرئيس التنفيذي ​لرابطة التنس البريطانية "إنجازات جيمي بخوض أكثر من 1000 مباراة على مستوى اتحاد المحترفين، والفوز بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى، والتتويج في كأس ديفيز، والوصول إلى المركز الأول عالمياً، تتحدث عن نفسها".

وكان ​آندي اعتزل في عام 2024 بعد ​أولمبياد باريس.