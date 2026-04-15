الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الرياضة

سوء السلوك يحرم قائد الإنجليز من قمة تشيلسي

15 ابريل 2026 20:10

لندن(رويترز)
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم، أن هاري ماجواير، ​قلب دفاع مانشستر يونايتد سيغيب عن مباراة فريقه في الدوري الممتاز أمام تشيلسي، بعد أن فرضت ⁠عليه عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب اتهامه بسوء ​السلوك.
ووجه الاتهام إلى اللاعب الدولي ​الإنجليزي ‌البالغ من العمر 33 عاماً، ⁠الذي ​وقع في وقت سابق من هذا الشهر عقداً جديداً يمدد إقامته في أولد ترافورد حتى عام 2027، بعد ‌طرده في الدقيقة 78 من مباراة التعادل ‌2-2، التي خاضها مانشستر يونايتد أمام بورنموث الشهر الماضي.
وقال الاتحاد الإنجليزي للعبة إن ​ماجواير قائد المنتخب الإنجليزي اتهم بأنه "تصرف بطريقة غير لائقة أو استخدم كلمات وسلوك مهين تجاه الحكم الرابع عقب طرده".
واعترف ماجواير بالتهمة كما تم تغريمه ‌30 ألف جنيه إسترليني.
كما سيغيب عن يونايتد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، الذي سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة للنادي، ضد تشيلسي وبرنتفورد ​وليفربول، بعد حصوله ‌على ⁠بطاقة ‌حمراء، لسلوكه العنيف ‌في الهزيمة 2-1 على أرضه أمام ليدز يونايتد يوم الاثنين ⁠الماضي.
وطرد مارتينيز في الدقيقة 56 لقيامه ​بشد شعر مهاجم ليدز دومينيك كالفيرت-لوين.
ويحل مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة من 32 مباراة، ضيفاً على تشيلسي صاحب المركز ​السادس يوم السبت.

آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©