سوء السلوك يحرم قائد الإنجليز من قمة تشيلسي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم، أن هاري ماجواير، ​قلب دفاع مانشستر يونايتد سيغيب عن مباراة فريقه في الدوري الممتاز أمام تشيلسي، بعد أن فرضت ⁠عليه عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب اتهامه بسوء ​السلوك.

ووجه الاتهام إلى اللاعب الدولي ​الإنجليزي ‌البالغ من العمر 33 عاماً، ⁠الذي ​وقع في وقت سابق من هذا الشهر عقداً جديداً يمدد إقامته في أولد ترافورد حتى عام 2027، بعد ‌طرده في الدقيقة 78 من مباراة التعادل ‌2-2، التي خاضها مانشستر يونايتد أمام بورنموث الشهر الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي للعبة إن ​ماجواير قائد المنتخب الإنجليزي اتهم بأنه "تصرف بطريقة غير لائقة أو استخدم كلمات وسلوك مهين تجاه الحكم الرابع عقب طرده".

واعترف ماجواير بالتهمة كما تم تغريمه ‌30 ألف جنيه إسترليني.

كما سيغيب عن يونايتد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، الذي سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة للنادي، ضد تشيلسي وبرنتفورد ​وليفربول، بعد حصوله ‌على ⁠بطاقة ‌حمراء، لسلوكه العنيف ‌في الهزيمة 2-1 على أرضه أمام ليدز يونايتد يوم الاثنين ⁠الماضي.

وطرد مارتينيز في الدقيقة 56 لقيامه ​بشد شعر مهاجم ليدز دومينيك كالفيرت-لوين.

ويحل مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة من 32 مباراة، ضيفاً على تشيلسي صاحب المركز ​السادس يوم السبت.