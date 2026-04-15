الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حتا يخلط أوراق «صدارة الأولى» بثلاثية في شباك يونايتد

15 ابريل 2026 20:41

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أشعل حتا سباق الصدارة في دوري الدرجة الأولى، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه يونايتد المتصدر بنتيجة 3-1، في المباراة المؤجلة من الجولة 21، والتي أُقيمت على استاد حمدان بن راشد.
ونجح «الإعصار» في قلب تأخره المبكر بهدف صامويل لوبس في الدقيقة الخامسة إلى انتصار مستحق، بعدما أدرك شيخ كيتا التعادل في الدقيقة 17، قبل أن يمنح جويلهرم كاسترو التقدم لحتا في الدقيقة 54، ويؤكد صامويل روزا الفوز بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 82.
ورفع حتا رصيده إلى 43 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، مقلصاً الفارق مع المتصدر يونايتد الذي تجمد رصيده عند 47 نقطة.
وكانت المواجهة قد تأجلت في مناسبتين، الأولى بسبب ارتباط يونايتد بخوض نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي خسرها أمام العين 0-2 بعد التمديد، والثانية نتيجة الظروف الجوية.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©