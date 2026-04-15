حتا يخلط أوراق «صدارة الأولى» بثلاثية في شباك يونايتد

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أشعل حتا سباق الصدارة في دوري الدرجة الأولى، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه يونايتد المتصدر بنتيجة 3-1، في المباراة المؤجلة من الجولة 21، والتي أُقيمت على استاد حمدان بن راشد.

ونجح «الإعصار» في قلب تأخره المبكر بهدف صامويل لوبس في الدقيقة الخامسة إلى انتصار مستحق، بعدما أدرك شيخ كيتا التعادل في الدقيقة 17، قبل أن يمنح جويلهرم كاسترو التقدم لحتا في الدقيقة 54، ويؤكد صامويل روزا الفوز بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 82.

ورفع حتا رصيده إلى 43 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، مقلصاً الفارق مع المتصدر يونايتد الذي تجمد رصيده عند 47 نقطة.

وكانت المواجهة قد تأجلت في مناسبتين، الأولى بسبب ارتباط يونايتد بخوض نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي خسرها أمام العين 0-2 بعد التمديد، والثانية نتيجة الظروف الجوية.