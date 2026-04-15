الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفروسية» يستهدف تصفير البيروقراطية بالتعاون مع «الإمارات للخيول»

15 ابريل 2026 22:16

أبوظبي (وام)
أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، أن توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد وجمعية الإمارات للخيول العربية تسهم في تطوير منظومة العمل المشترك، والارتقاء بمستوى الفعاليات والبطولات، إلى جانب العمل على تصفير البيروقراطية في جميع المعاملات المتبادلة.
وقال، خلال حضوره فعاليات حفل ختام الموسم الذي نظمته الجمعية لتكريم أصحاب الإنجازات في الموسم الماضي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق في مجال تسجيل الخيول العربية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الرياضية، بما يسهم في تسهيل مهام ملاك الخيل في الإمارات، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الإسطبلات وملاك الخيول، والتحول المتسارع نحو الخدمات الذكية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تحقيق التكامل المؤسسي.
وأوضح رئيس اتحاد الإمارات للفروسية أن رياضة الفروسية في الدولة شهدت تطوراً لافتاً على مختلف الأصعدة، ما جعل من الإمارات محطة عالمية بارزة لدعم هذه الرياضة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكات المؤسسية الفاعلة، التي تقوم على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وكذلك دعم مسيرة الابتكار في قطاع الفروسية، وتواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنظيم رياضة الخيول العربية.

جمعية الإمارات للخيول العربية
اتحاد الإمارات للفروسية
أحمد ناصر الريسي
آخر الأخبار
الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة العراق وتسلّمه مذكرة احتجاج إزاء الاعتداءات الإرهابية المنطلقة من أراضي بلاده
اليوم 22:44
علوم الدار
اليوم 22:37
الرياضة
اليوم 22:30
الرياضة
اليوم 22:24
الرياضة
اليوم 22:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©