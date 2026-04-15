10 فرسان يمثلون الإمارات في «إقليمية الدوحة» لقفز الحواجز

15 ابريل 2026 22:30

الدوحة (وام)
يشارك فرسان دولة الإمارات لقفز الحواجز، في نهائي بطولة المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية للفئات العمرية، بالعاصمة القطرية الدوحة من 14 إلى 18 أبريل الحالي.
وافتتحت البطولة بإجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية للمتنافسين في بطولتي الفرق والفردي لثلاث فئات، هي الأطفال والناشئين والشباب بدول المجموعة الإقليمية السابعة.
وتضم قائمة فرسان الإمارات الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وصالح مفرج الكربي، ومحمد ماجد العواني، وعلي مفرج الكربي، ونورة عبدالرحمن الشامسي، وعبدالله عمران العويس، وعبدالله حمد الكربي، ومروان يوسف المحمودي، وعلياء عدنان المهيري، وحمد النعيمي.
وأكد الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن الفرسان الأبطال أمام تحدٍ جديد للمحافظة على الألقاب المميزة لدولة الإمارات في النسخة الماضية، لتأكيد مكانتها المتطورة في رياضة الفروسية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن تتويج أبطال الإمارات بذهبيتي الفردي في فئتي الأطفال والشباب، وبرونزية الناشئين، بالإضافة إلى ذهبيتي الفرق للناشئين والشباب العام الماضي، أفضل دافع لهم في البطولة الحالية، لاسيما مع جاهزيتهم الكبيرة من خلال البطولات المحلية، لرفع علم دولة الإمارات مجدداً على منصة التتويج، وسط أجواء المنافسات القوية المتوقعة من الفرسان والفارسات بدول المجموعة الإقليمية السابعة.

