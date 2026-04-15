الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بايرن يطيح الريال مجدداً في «الأبطال»

16 ابريل 2026 01:06

ميونيخ(أ ف ب)
خطف بايرن ميونيخ الألماني بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على ريال مدريد الإسباني 4-3 في إياب ربع النهائي، ضارباً موعداً مع حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وسجل الكولومبي لويس دياز هدف التعادل (3-3) في الدقيقة 89، الكافي للتأهل بعد الفوز 2-1 ذهاباً في مدريد، قبل أن يحسم الفرنسي ميكايل أوليسيه الأمور (90+4) بعدما سبقهما الإنجليزي هاري كين (38) وألكسندر بافلوفيتش (6)، مقابل ثلاثة أهداف من التركي آردا جولر (1 و29) والفرنسي كيليان مبابي (42) للفريق الملكي، الذي طُرد له الفرنسي الآخر إدواردو كامافينجا (86) وجولر (90+5).

