هدف الذهاب يمنح أرسنال بطاقة نصف نهائي الأبطال

لندن(أ ف ب)

بلغ أرسنال الإنجليزي الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله السلبي مع ضيفه سبورتينج البرتغالي في إياب ربع النهائي.

وحسم أرسنال تأهله إلى دور الأربعة حيث يجدد الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني الذي تغلب عليه النادي اللندني 4-0 في دور المجموعة الموحدة، بفضل فوزه ذهاباً خارج الديار 1-0 قبل أسبوع سجله الألماني كاي هافريتز في الوقت بدلاً من الضائع.

ويأتي التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية توالياً في فترة حرجة لأرسنال خلال الأمتار الأخيرة من الموسم المرهق، بعد خسارتهم ثلاث من مبارياتهم الأربع الأخيرة، قبل الليلة، في مختلف المسابقات.

وفرّط الفريق اللندني بفرصة أولى للتتويج هذا الموسم بخسارته نهائي كأس الرابطة المحلية أمام مانشستر سيتي 0-2، ثم ودّع مسابقة الكأس من ربع النهائي على يد ساوثمبتون الذي يلعب في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

ولم تتوقف الإحباطات عند هذا الحد بالنسبة للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، إذ أن الهزيمة الصادمة على ستاد الإمارات أمام بورنموث (1-2) السبت، أعادت الأمل لمانشستر سيتي بحرمان الفريق اللندني من لقبه الأول في الدوري الممتاز منذ 22 عاماً، وتحديداً منذ أيام المدرب الفرنسي أرسين فينجر عام 2004.

ولا يتقدم أرسنال سوى بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة ويستضيف فريق أرتيتا في مواجهة حاسمة جداً الأحد.

وكانت مباراة الأربعاء الـ54 للنادي اللندني هذا الموسم، في برنامج شاق بدأ يترك آثاره على اللاعبين.

وعانى أرسنال من الإصابات طوال الموسم، وبدا عدد من لاعبي أرتيتا مرهقين أمام بورنموث، في ظل غياب النروجي مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا والهولندي يوريين تيمبر، الذين انضم إليهم الإيطالي ريكاردو كالافيوري الأربعاء، فيما شارك ديكلان رايس بعدما كان الشك يحوم حوله نتيجة غيابه عن تمارين الثلاثاء.

كان أرسنال الطرف الأفضل منذ البداية، لكن من دون فرص حقيقية على المرمى، بل كان سبورتينج الأقرب للتسجيل عبر ترينكاو بعد خطأ من المدافع الفرنسي وليام صليبا وتمريرة من الدنماركي مورتن هيولماند، لكن الكرة مرت بجوار القائم (18).

وكاد سبورتينغ أن يدخل استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من مضيفه اللندني، لكن الحظ عاند الموزامبيقي جيني كاتامو بعدما ارتدت تسديدته "على الطائر" إثر عرضية من الأوروجوياني ماكسيميليانو أراوخو من القائم الأيمن (43).

ولم يتغير الكثير في بداية الشوط الثاني الذي شهد دخول هافيرتز بدلاً من السويدي فيكتور يوكيريس لأن الأخير لم يقدم شيئاً ضد فريقه السابق، لكن مع خطورة أكبر لأرسنال، الذي حصل على فرصتين عبر البرازيلي جابريال مارتينيلي (56) ونونو مادويكي (57) لم تجدا طريقهما إلى الشباك.

ومع تقدم الدقائق، فرض سبورتينج سيطرته لكن من دون الوصول إلى مرمى الحارس الإسباني دافيد رايا، قبل أن يستعيد أرسنال زمام المبادرة في الدقائق الأخيرة، حيث كان قريباً من التسجيل لو لم يقف القائم الأيمن في وجه رأسية البديل البلجيكي لياندرو تروسار (84).

وفي النهاية، بقي سبورتينج من دون فوز على الأراضي الإنجليزية منذ مارس 2005 ضد ميدلسبره في كأس الاتحاد الأوروبي (5 هزائم و6 تعادلات منذ حينها)، ما سمح لأرسنال بالعبور إلى نصف النهائي.