فينيسيوس.. 41% من أهداف دبا!

فيصل النقبي (الفجيرة)

يواصل البرازيلي كارلوس فينيسيوس مهاجم دبا تقديم مستويات لافتة في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بعدما نجح في ترك بصمة واضحة مع فريقه على الصعيد التهديفي، سواء بالتسجيل أو الصناعة، ليؤكد أهميته الكبيرة في الخط الأمامي.

وخاض فينيسيوس 19 مباراة حتى الآن، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف توزعت على شباك الجزيرة والعين وبني ياس وكلباء والنصر، في حين صنع 4 أهداف أخرى، من بينها تمريرتان حاسمتان أمام بني ياس، إضافة إلى مساهماته أمام الظفرة والجزيرة، ليصل مجموع إسهاماته التهديفية إلى 9 أهداف.

وتعكس هذه الأرقام حضور اللاعب المؤثر، حيث ساهم بنسبة تقترب من 41% من أهداف فريقه خلال الموسم الحالي، وهو ما يبرز قيمته الفنية ودوره الحيوي في تعزيز الفاعلية الهجومية، في ظل سعي الفريق لتحقيق نتائج إيجابية والتقدم في جدول الترتيب.