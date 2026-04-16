«ستايت» يطيح «كليبرز» في طريق «الإقصائية» وسيكسرز نحو «البلاي أوف»

16 ابريل 2026 11:07

لوس أنجلوس (أ ف ب)
سجّل نجم جولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري ثلاثية التقدم قبل 50 ثانية من النهاية، قاد من خلالها فريقه إلى قلب تأخره والفوز على لوس أنجلوس كليبرز 126-121، والإبقاء على آماله في منافسات بطولة الـ"بلاي إن" ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه"، فيما تغلّب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 109-97، ضارباً بذلك موعداً مع بوسطن سلتيكس في الدور الأول من الـ"بلاي أوف".
وتخطّى كوري المتوّج بلقب "أن بي أيه" أربع مرات والذي غاب عن 27 مباراة بين فبراير وبداية أبريل، بسبب إصابة مزعجة في الركبة، بدايته البطيئة في الشوط الأول، منهياً اللقاء برصيد 35 نقطة.
وسجّل سبع رميات ثلاثيات من أصل 12 محاولة، مساهماً بذلك في عودة فريقه الذي كان متأخراً معظم فترات المباراة، بعدما قلّص فارقاً بلغ 13 نقطة في الربع الرابع.
ومنحت ثلاثيته الأخيرة التقدم لووريرز 120-117، قبل المحافظة على تفوقه وإقصاء كواهي لينارد وكليبرز من الـ"بلاي أوف".
وسيتعيّن على ووريرز الذي أنهى الموسم المنتظم في المركز العاشر بالمنطقة الغربية، الفوز بمباراة إضافية لبلوغ الـ"بلاي أوف"، عندما يواجه فينيكس صنز الجمعة.
وسيحجز من يخرج فائزاً من تلك المباراة المركز الثامن في المنطقة الغربية، ويضرب موعداً في الدور الأول من الـ"بلاي أوف" مع حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر في الغرب.
وتغلّب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 109-97، ضارباً بذلك موعداً مع بوسطن سلتيكس في الدور الأول من الـ"بلاي أوف".
وسجّل تايريس ماكسي 31 نقطة ليتصدر خمسة لاعبين من فيلادلفيا أنهوا المباراة برصيد 10 نقاط أو أكثر.
وضمِن فوز سيكسرز في بطولة الـ"بلاي إن"، في ظل غياب نجمه العملاق جويل إمبيد، الذي يواصل التعافي من عملية استئصال الزائدة الدودية، المركز السابع في المنطقة الشرقية وسلسلة أمام سلتيكس صاحب المركز الثاني في الدور الأول من الـ"بلاي أوف".
أما ماجيك الذي قاده ديزموند باين بتسجيله 34 نقطة، فسيحصل على فرصة أخيرة لانتزاع المركز الثامن في الشرق الجمعة، عندما يستضيف شارلوت هورنتس الذي أقصى ميامي هيت بفوز مثير 127-126 بعد التمديد الثلاثاء.
وسيكون ثمن الفوز في مباراة الجمعة سلسلة أمام ديترويت بيستونز متصدر المنطقة الشرقية في الدور الأول من الـ"بلاي أوف".
وتقدّم فيلادلفيا في معظم فترات اللقاء، لكن ماجيك قلص الفارق من 11 نقطة في منتصف الربع الثالث إلى نقطة واحدة في وقت مبكر من الربع الرابع.
وتأخّر أورلاندو بأربع نقاط قبل أربع دقائق من النهاية، غير أن سيكسرز ابتعد في الدقائق الأخيرة بسلسلة نقاط حاسمة تُوّجت بثلاثية لدروموند قبل 41 ثانية من صافرة الختام.

