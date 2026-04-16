الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
صداقة ميسي تمنح هويوس لقب مدرب إنتر ميامي

16 ابريل 2026 12:10

ميامي(أ ف ب)
قال الأرجنتيني غييرمو هويوس إن صداقته الطويلة مع النجم ليونيل ميسي لن تمنعه من العمل بجد مع مواطنه في التدريبات، وذلك خلال تقديمه مدرباً جديداً لفريق إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم "أم أل أس".
ويخلف هويوس الذي شغل سابقاً منصب المدير الرياضي لإنتر ميامي، مواطنه الآخر خافيير ماسكيرانو، الذي غادر النادي لأسباب "شخصية" الثلاثاء، بعد أربعة أشهر فقط من قيادته إلى التتويج بأول لقب له في كأس الدوري الأميركي.
وكان هويوس (62 عاماً) أحد أبرز الموجّهين السابقين لميسي ضمن فرق الفئات العمرية في برشلونة قبل أكثر من عقدين، وقد ظلّ الثنائي الأرجنتيني على علاقة وثيقة منذ ذلك الحين.
وقال هويوس، متحدثاً بالإسبانية، في أول مؤتمر صحفي له "الصداقة أمر غير قابل للتفاوض. نتشارك صداقة تمتد لسنوات طويلة".
وأضاف "لكن هذه الصداقة لا تعني أننا سنكون ملازمين له أو في وجهه كل يوم".
وذكر بيان للنادي في البداية أن هويوس سيتولى قيادة الفريق في "المباريات المقبلة"، غير أنه عاد ووصفه بالمدرب الأول في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر في النادي بأن من المتوقع أن يبقى هويوس على رأس الجهاز الفني حتى منتصف العام فقط، على أن يتم اعتماد طاقم تدريبي جديد مع انطلاق كأس الدوريات في أغسطس.
وبعد سبع مراحل هذا الموسم، يحتل إنتر ميامي المركز الثالث في المنطقة الشرقية للدوري الأميركي.
ويُعدّ ميسي بطل كأس العالم 2022 والحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات، النجم الأبرز في صفوف الفريق.

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 7 حالات جديدة من قطاع غزة
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 7 حالات جديدة من قطاع غزة
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكازاخستاني تسلّمها منصور بن زايد
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكازاخستاني تسلّمها منصور بن زايد
حكومة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تُطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي عالمياً
حكومة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تُطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي عالمياً
مبابي يُحطم الأرقام القياسية!
مبابي يُحطم الأرقام القياسية!
أربيلوا: اللحظة المؤلمة حسمت المواجهة أمام بايرن
أربيلوا: اللحظة المؤلمة حسمت المواجهة أمام بايرن
